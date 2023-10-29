Липчанин обкрадывал чужие сараи, машины, воровал в магазине

24-летний безработный не брезговал ничем – крал инструмент, велосипеды, алкоголь



Полицией Липецка завершено расследование уголовного дела 24-летнего безработного, обвиняемого в нескольких эпизодах краж.



- 27 июня 2023 года, обвиняемый, вскрыв два сарая, расположенных по улице Крупской областного центра, украл два велосипеда, два комплекта автомобильных колес, резиновую лодку и инструменты. Похищенное он перевез на личном автомобиле в свой гараж. Общая сумма причиненного ущерба превысила 105 тысяч рублей. Похищенное изъято. 13 июля обвиняемый, разбив камнем стекло у припаркованного в районе ул. Озерной автомобиля ВАЗ-21102, совершил кражу сотового телефона и ящика с инструментами, которые принадлежали 54-летнему липчанину. Сумма ущерба составила 15 400 рублей. Похищенное имущество он также спрятал в своем гараже, где оно было обнаружено полицейскими. 17 июля обвиняемый, находясь в торговом зале сетевого магазина, расположенного по ул. З. Космодемьянской совершил хищение 6 бутылок алкогольной продукции различных торговых марок. Похищенное он спрятал в рюкзак. Вместе с украденным товаром фигурантом прошел через кассовую зону, не заплатив за товар. Сумма причиненного ущерба превысила 5 900 рублей, сообщили в УМВД России по Липецкой области.



Уголовное дело передано в суд. Липчанину грозит до 5 лет лишения свободы.



