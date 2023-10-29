Вот так новость — везде порядок и законность!

Итоги недели

10 000 камер наружного наблюдения установлены на улицах Липецка, в общественных местах и в микрорайонах. Еще 350 добавиться в ближайшие два месяца. А к. Но в горсовете собрали еще 550 заявлений от жителей Липецка, которые требуют взять под видеонаблюдение детские площадки, автостоянки, дворы, входы в подъезды.Начальник регионального управления цифрового развития Станислав Корниенко, говоря в Липецком горсовете о программе «Безопасный микрорайон», применил термин «ковровое покрытие», завив о желании взять под видеонаблюдение все жилые массивы города. Один из участников круглого стола предложил даже обязать весь бизнес передать доступ полиции к записям видеокамер в режиме онлайн. Идея была встречена благосклонно.26 октября в регион пришла зима. В итоге, на дорогах области случилась 81 авария —. А мы опубликовали жуткое фото:, который в непогоду рискнул сунуться на трассу на велосипеде и попал под грузовик.Водители подзабыли навыки зимнего вождения, а многие так и вовсе еще не «переобулись»: уже. А что же коммунальщики? Городское управление благоустройства сообщило, что к середине дня на улицах работало более 50 спецмашин, посыпавших пескосоляной смесью треть дорог.— А почему посыпано 30-40% дорог? Отвечу честно, штата не хватает, оттуда люди бегут, зарплата с ночными и с выходом во внеурочные 25 тысяч. Я бывший водитель! — написалВиталик был недалек от истины.. На предприятии говорят, что к работе готовы 98 единиц техники, но на дороги одномоментно смогут выехать не больше половины машин: некому сесть за руль. И это сводит на нет обновление парка: в этом году впервые за несколько последних лет благодаря целевой субсидии от правительства области в 78,5 млн рублей управление купило 15 новых машин и одну единица навесного оборудования. Еще 15 миллионов рублей правительство области выделило МБУ на покупку нескольких единиц техники в лизинг.В МБУ говорят, что зарплата водителей — до 50 тысяч рублей, дворников — до 30 тысяч. Сколько же нужно отработать, чтобы получить зарплату по высшей планке? Примечательно, что МБУ имеет договоры со сторонними организациями и ИП на механическую уборку улиц частного сектора зимой. Выходит, муниципалитет готов платить бюджетные средства частному бизнесу, но не готов поднять зарплату своим работникам?— Вот вакансии МБУ «Управление благоустройства Липецка»: водитель автомобиля в Липецке — до 36 т р, уборщик территорий — до 26 т р, слесарь по ремонту — до 19 940 т р, — написалТем временем мэрия пытается максимально решить проблему чистоты в городе за счет частного бизнеса., — заявила Евгения Уваркина. Глава Липецка призвала профильные департаменты мэрии совместно с УК уже на следующей неделе стереть с карты города последние «белые пятна», неразграниченные территории, у которых нет формального хозяина. Зимой такие места буквально становятся занесенными снегом «белыми пятнами», непроходимыми для горожан. По словам Евгении Уваркиной, только лояльные «управляшки» смогут участвовать в новой муниципальной программы «Ремонт двора» со 100-миллионным ежегодным бюджетом, предполагающей 90-процентное софинансирование мэрией понесенных УК расходов на благоустройство.За счет этой же программы. Однако в горсовете выразили сомнение в ее востребованности, ведь немногие «управляшки» при существующих тарифах на текущий ремонт и содержание жилья справляются с возложенными на них обязанностями. Теперь же им предлагают за счет тех же тарифов выполнить какие-то работы во дворах, надеясь на возврат 90% расходов.На этой неделе дважды открывали Сокольский мост. Во вторник пресс-служба компании «Инфинити Групп» сообщила, что, на месяц раньше запланированного: «Решение запустить движение уже в октябре принято для удобства автомобилистов». Но этого не случилось. В: на дороге еще нет разметки!Липецкие водители поставили первые оценки качеству ремонта. Больше всего претензий оказалось к стыкам.. «Вообще не понятно, едешь по отремонтированному мосту или через трамвайные пути?», «Ну как поехали, скорее, попрыгали. Зачем там столько лежачих полицейских?», — это лишь часть комментариев под нашими новостями о несостоявшемся открытии моста.В компании «Инфинити Групп» сообщили, что деформационные швы выполнены по проекту, что они выше покрытия из-за выполняющей защитную функцию мелкофракционной щебеночной крошки, насыпанной поверх швов. «Со временем эксплуатации шов придет в уровень с покрытием».— А по мне, так всё правильно. На этом мосту постоянно аварии. Вот и нечего лететь с выпученными глазами. Особенно в холодное время года, когда эстакады вымораживает гораздо быстрее, чем дороги «на земле». Даже в ПДД написано снизить скорость, — вступился за дорожную копаниюВ итоге последнее слово осталось за мэром. В своем телеграм-канале она сообщила:. Что и сделали.А еще. Это выяснилось во время обсуждения проекта бюджета-2024: его увеличили сразу на 653,8 млн рублей. Вся эта сумма — субсидия, выделенная на строительство внутриквартальных дорог в микрорайоне «Взлетный». В горсовете спросили, думает ли мэрия о перспективах въезда и выезда в новые жилые массивы у Опытной станции? Будет ли, наконец, построен автомобильно-пешеходный мост, который бы соединил Боевой проезд с улицей Гагарина во избежание транспортного коллапса?— Этот мостовой переход нужен. В этом году мы обращались за финансированием проектно-сметной документации в правительство области, но денег нам не дали. В следующем году мы снова будем обращаться с такой же просьбой. Разработка проекта обойдется где-то в 30 миллионов рублей, — ответила вице-мэр Светлана Сурмий.Городу катастрофически не хватает современных транспортных развязок. Это признавалось еще в 2004 году, когда у липчан было вдвое меньше машин. В 2011 году на проект строительства развязки на кольце Трубного даже потратили 2,5 млн рублей, но планы не осуществились. А жаль. 740-миллионный проект предполагал наземное движение по круговому принципуКанули в Лету и два проекта развязки на площади Победы. Один из них во второй половине 00-х разработал главный архитектор «Липецкгражданпроекта» Мирон Мордухович.. Под ней должны были ходить автобусы и троллейбусы, а по мосту — автомобили. Второй проект, рожденный в 2011 году, был еще более амбициозен.Он предполагал ликвидацию кругового движения с заменой двухполосным в сторону проспекта Победы и однополосным — в сторону улицы Терешковой. Под площадью должны были прорыть два тоннеля для автомобилей — со стороны улиц Советской и Первомайской до проспекта Победы. Еще один подземный тоннель должен был соединить улицу 8 Марта с улицей Папина. Улицу Папина, кстати, предполагали сделать односторонней, с движением по направлению к улице Меркулова. Все наземные пешеходные переходы должны были исчезнуть. Площадь Победы пешеходы должны были пересекать через три надземных перехода, оборудованных лифтами. Проект был обсчитан в сумасшедшие на то время 3,4 млрд рублей!На этой неделе. К ноябрю она станет такой же, как до перекладки тепловых сетей, а в следующем — мэрия решит, как сделать площадь краше.На этом все хорошие новости об этой компании закончились. Если за первые две недели отопительного сезона-2022 на «Квадру» было 187 жалоб, то октябре этого года — 451. В срок энергетики не отреагировали на 35 обращений управляющих компаний, в 22 случаях УК и «Квадра» по два и более раз перекидывали проблемы друг другу. Это — данные городского департамента ЖКХ.Евгения Уваркина попросила подготовить обращение в головную организацию компании-монополиста в отношении действий руководителя ее липецкого филиала Алексея Курило, который в начале отопительного сезона ушел в отпуск. Впрочем, на УК жалоб было в разы больше.За две недели с начала отопительного сезона-2022 горожане пожаловались на холодные батареи в ЕДС 4 886 раз, в этом году — уже 8 948. Пик жалоб пришелся на четвертый день подачи тепла, 12 октября, – 1809. Вторым пиковым днем стало 16 октября — восьмые сутки с начала отопительного сезона. За 24 часа и меньше, в установленный регламентом срок реагирования на обращение, была выполнена 5 651 заявка, в срок более суток — 1 211.Глава Липецка резюмировала: УК и «Квадра» оказались не готовыми к отопительному сезону. Причиной стала общая расхлябанность. «К счастью, в этот период не случилось резкого похолодания», — добавила мэр.Мэр обязала департамент ЖКХ взять под особый контроль работу с энергетиками, УК и ЕДС в общем чате. Еще одна задача — обязать ресурсные организации включить в договоры с УК указание параметров теплоносителя на входе в каждый многоквартирный дом. По сути, Евгения Уваркина призвала «Квадру» исполнить требование 808-го постановления правительства «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», которое еще в 2012 году в стандарт качества обслуживания вменила энергетикам указывать в договорах с УК параметры теплоносителя (температура и давление в подающем трубопроводе).— Состояние многоквартирного дома, как здоровье человека, зависит от давления и температуры. Если плохо хотя бы с одним из параметров, и человек, и дом больны. Пока ресурсные организации не будут исполнять обязательные требования правительства РФ, в Липецке никогда не будет порядка с отоплением, — сказал GOROD48 один из участников совещания в мэрии. Ее сорвал подрядчик мэрии, ООО «СМУ-5». В городской администрации с этой компанией расстались, а УФАС по Липецкой области внес ее в реестр недобросовестных поставщиков. Новый подрядчик самые «бедовые» ямы зальет зимой литым асфальтом, «терпимые» закатает по весне обычным.— спросили мы у липчан. В числе названных были Дубай, Москва, Санкт-Петербург, города Сибири и Дальнего Востока. Но большинство наших респондентов хотят жить в Липецке.В Липецке хотел жить и Иван Кошелев. Будучи вице-мэром,в пику Воронежу-столице Черноземья. Вчера состоялось его отпевание в Христорождественском соборе и похороны.. Ему было 68 лет.— Готовился к плановой операции, и тут случился инфаркт, — сообщила GOROD48 вдова Ивана Кошелева, ректор Липецкого государственного педагогического университета имени П.П.Семенова-Тян-Шанского Нина Федина.Иван Кошелев был человеком неординарным. На этот счет шутил, что рыжих любит судьба, но не начальство. При всем при том он всегда был на первых ролях, и все они были успешны.В 2002-2011 годах «Иван Николав», как все его называли, был заместителем мэра Михаила Гулевского, курировал аппарат городской администрации. Первое, что сделал — придумал значок «Администрация города Липецка» и лично проверял, чтобы все работники мэрии их носили: «Я им говорил: «Будете работать хорошо – вами будут гордиться. Будете работать плохо — вам люди будут плевать в лицо».Ивана Кошелева любили журналисты. Он был всегда открыт для комментариев. Он фонтанировал идеями и создавал инфоповоды. Например, подхватил придуманную в столице акцию «Стоп-хам» и лично наклеивал такие стикеры на машины тех, кто парковался на тротуарах и газонах. Он не дал установить на площади Победы скульптурной химеру в виде бойца советской армии, прокалывающего штыком фашиста в образе крокодила, чего хотел автор памятника, фронтовик Петр Кащенко. Кошелев инициировал публикацию на сайте мэрии еженедельного отчета о событиях, проходивших на планерке главы города, обязал всех вице-мэров вести блоги на злободневные темы (писали их, конечно, другие товарищи). Он нарядил в одежду Деда Мороза скульптуру градоначальника Митрофана Клюева, за что был нещадно раскритикован и тут же был обласкан за строительство на площади Петра Великого корабля изо льда. Кошелев лично курировал подлодку «Липецк», на каждые новогодние праздники отправлял ее экипажу подарки со знаменитым квадратным метром соленого сала. Он отвечал за перепись населения в 2010 году и, говорят, сделал все, чтобы Липецк остался городом-полумиллионником. Кошелев даже… воскрешал мертвых! Да-да, однажды в ходе очередной компании по выборам депутатом горсовета, когда в одном округе появились листовки о смерти одного из кандидатов, вице-мэр созвал брифинг, явив СМИ его живым и здоровым.Вбейте в поисковик «Иван Кошелев», и вы узнаете много интересного.Из команды «народного мэра» он ушел по идеологической позиции, сделав это максимально публично, с трибуны администрации.Управляющую компанию ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев возглавлял семь лет — с 2012 по 2019 год. На момент его ухода в зоне были зарегистрированы 65 резидентов из 16 стран мира (на 24 заводах работали 4 100 человек). В 2019 году 64-летний Иван Кошелев попытался стать Уполномоченным по защите прав предпринимателей Липецкой области. Его кандидатуру поддержал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Но не сложилось. Последнее место работы Ивана Кошелева — советник руководителя АО «ЭкоПром-Липецк».— Расцвет созидательной для горожан деятельности липецкой мэрии пришелся на его период работы там. Искренне сочувствую, что рано так ушёл. Достойный был человек, — написал— Светлая Память. Пожалуй, единственный человек из мэрии, кто действительно любил наш город, — сказал. В этой истории удивителен срок наказания за разбой – семь лет у нас обычно дают за убийство, а в данном случае потерпевшая отделалась лишь синяками.после того, как его недружелюбно выпроводили из-за стола. Неужели ранее неоднократно судимый не мог понять, что его найдут?. Вора приговорили к 2,5 года лишения свободы: оказалось, что он уже был судим условно за кражу.