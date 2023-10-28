В России

49 минут назад

Водитель скорой помощи спас двоих детей из канализационного люка

14
В Краснодаре водитель скорой помощи спас детей, которые провалились в канализационный люк. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Больницы скорой медицинской помощи города.

28 октября около 09:30 на пульт скорой помощи поступило сообщение о детях, провалившихся в люк. По данным больницы, на место происшествия незамедлительно отправились все службы помощи, включая две бригады медиков. «Не дожидаясь прибытия подмоги, водитель Роман Миронов самостоятельно с помощью троса вытащил пострадавших подростков», — говорится в сообщении.

Спасенными оказались подростки, одному из которых 14 лет, а второму 11 лет. Оба отравились канализационными газами и после первой помощи были срочно госпитализированы в больницу. Уточняется, что в настоящее время из жизни ничто не угрожает.
14

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Мощный пожар произошел в здании гостиницы в Набережных Челнах
Мощный пожар произошел в здании гостиницы в Набережных Челнах

сегодня, 16:47

В России
Беспилотник со взрывчаткой упал в Курской области
Беспилотник со взрывчаткой упал в Курской области

сегодня, 16:43

В России
Петербургский таксист спас гражданина Китая
Петербургский таксист спас гражданина Китая

сегодня, 16:39

В России
В шахте в Казахстане погибли 32 человека
В шахте в Казахстане погибли 32 человека

сегодня, 16:20

В России
#кредиты
Для самозапрета на выдачу кредита могут потребовать ИНН

вчера, 18:26

В России
4
Спрос на услуги автосервисов увеличился на 25%

вчера, 18:21

В России