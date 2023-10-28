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49 минут назад
Водитель скорой помощи спас двоих детей из канализационного люка
В Краснодаре водитель скорой помощи спас детей, которые провалились в канализационный люк. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Больницы скорой медицинской помощи города.
28 октября около 09:30 на пульт скорой помощи поступило сообщение о детях, провалившихся в люк. По данным больницы, на место происшествия незамедлительно отправились все службы помощи, включая две бригады медиков. «Не дожидаясь прибытия подмоги, водитель Роман Миронов самостоятельно с помощью троса вытащил пострадавших подростков», — говорится в сообщении.
Спасенными оказались подростки, одному из которых 14 лет, а второму 11 лет. Оба отравились канализационными газами и после первой помощи были срочно госпитализированы в больницу. Уточняется, что в настоящее время из жизни ничто не угрожает.
28 октября около 09:30 на пульт скорой помощи поступило сообщение о детях, провалившихся в люк. По данным больницы, на место происшествия незамедлительно отправились все службы помощи, включая две бригады медиков. «Не дожидаясь прибытия подмоги, водитель Роман Миронов самостоятельно с помощью троса вытащил пострадавших подростков», — говорится в сообщении.
Спасенными оказались подростки, одному из которых 14 лет, а второму 11 лет. Оба отравились канализационными газами и после первой помощи были срочно госпитализированы в больницу. Уточняется, что в настоящее время из жизни ничто не угрожает.