В мире

37 минут назад

В Аргентине 2500 морских слонов погибли от птичьего гриппа

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Аргентинские специалисты обнаружили на юге страны около 2 500 умерших от птичьего гриппа детенышей морских слонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание La Nacion.

По словам специалистов, за 26 дней в прибрежной зоне в провинции Чубут было обнаружено 2 494 мертвых молодых особей, большая часть - на полуострове Вальдес, вся территория которого является заповедником. Анализы образцов около 200 животных подтвердили, что они умерли от птичьего гриппа.

Издание отмечает, что при сравнении фотографий за этот и прошлый год видно, что численность животных критически сократилась. "Смертность детенышей в период размножения морских львов всегда держится на отметке меньше 1%. Однако в этом году зарегистрирована чрезвычайная смертность - от 56 до 74% в зависимости от места", - приводит газета отчет специалистов, опубликованный после обнаружения первых 200 мертвых детенышей.

По мнению ученых, к высокой смертности могла привести мутация вируса, который стал более заразным среди млекопитающих.

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