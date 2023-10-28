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Мощный пожар произошел в здании гостиницы в Набережных Челнах
В Набережных Челнах в Татарстане мощный пожар полностью охватил здание гостиницы Kamarooms. Снятые очевидцами кадры возгорания публикует Telegram-канал «112», передает Лента.ру.
Огонь распространился на все этажи гостиницы — с первого по пятый, а также перекинулся на крышу здания. Очевидцы сняли на видео падение горящих элементов обшивки гостиницы.
Люди босиком выбегали на улицу. Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. На месте работали 77 специалистов и 25 единиц техники. По данным МЧС, открытое горение ликвидировали в районе 11 часов дня. В Набережных Челнах начата проверка после произошедшего.
Огонь распространился на все этажи гостиницы — с первого по пятый, а также перекинулся на крышу здания. Очевидцы сняли на видео падение горящих элементов обшивки гостиницы.
Люди босиком выбегали на улицу. Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. На месте работали 77 специалистов и 25 единиц техники. По данным МЧС, открытое горение ликвидировали в районе 11 часов дня. В Набережных Челнах начата проверка после произошедшего.