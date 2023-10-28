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Беспилотник со взрывчаткой упал в Курской области
Начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал и был уничтожен на территории Курской области. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По данным издания, БПЛА упал всего в 100 метрах от российско-украинской границы. После этого военные уничтожили его направленным взрывом.
Дрон был обнаружен в районе деревни Попово-Лежачи Глушковского района. Ни пострадавших, ни разрушений при попытке атаки БПЛА не было.
По данным издания, БПЛА упал всего в 100 метрах от российско-украинской границы. После этого военные уничтожили его направленным взрывом.
Дрон был обнаружен в районе деревни Попово-Лежачи Глушковского района. Ни пострадавших, ни разрушений при попытке атаки БПЛА не было.