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Беспилотник со взрывчаткой упал в Курской области

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Начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал и был уничтожен на территории Курской области. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным издания, БПЛА упал всего в 100 метрах от российско-украинской границы. После этого военные уничтожили его направленным взрывом.

Дрон был обнаружен в районе деревни Попово-Лежачи Глушковского района. Ни пострадавших, ни разрушений при попытке атаки БПЛА не было.
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