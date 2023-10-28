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Петербургский таксист спас гражданина Китая

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В Санкт-Петербурге таксист получил необычный вызов и спас гражданина Китая, тонущего в Неве. Об этом сообщает «Фонтанка».

25 октября петербуржец принял вызов такси. Когда он прибыл на место, к водителю подбежала девушка азиатской внешности и на английском попросила о помощи.

Мужчина увидел, что в воде находится молодой человек. Тогда таксист бросился за тросом, с третьей попытки тонущему удалось схватиться за него и выбраться на берег.

Прохожие вызвали скорую помощь, вместе с врачами прибыли сотрудники полиции. С помощью онлайн-переводчика пострадавший гражданин Китая объяснил, что поскользнулся и упал в реку. Молодой человек был госпитализирован в Мариинскую больницу, откуда его отпустили через несколько часов. С ним все в порядке. Он и девушка, позвавшая таксиста на помощь, поблагодарили таксиста за спасение.
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