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сегодня, 16:20

В шахте в Казахстане погибли 32 человека

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При пожаре на шахте им.Костенко в Караганде погибли 32 человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана. Поиски 14 шахтеров продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы.

После пожара на шахте им. Костенко работа угольных шахт "АМТ" приостановлена на сутки. "За это время будут проведены проверки газовой защиты", - говорится в сообщении.

Пожар на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел в ночь на субботу. В шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность.

Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
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