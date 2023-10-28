Завтра дожди пойдут на спад, но не прекратятся

29 октября Липецкая область окажется в тылу уходящего циклона – ночью при порывистом западном ветре пройдут умеренные, днем местами небольшие дожди.

30 и 31 октября атмосферное давление повысится, погода прогнозируется преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 и 30 октября - 2-5 градусов тепла, что в пределах нормы, 31 октября – 10-11 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью временами умеренные дожди, местами с мокрым снегом, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16-21 м/сек. Ночью температура будет от +1 до +6 градусов, днем она составит от +2 до +7 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью временами умеренные дожди, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем она составит от +4 до +6 градусов.

День 29 октября стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 19 градусов мороза.