Матч липецкого «Металлурга» задержали на полчаса из-за непогоды

Поле экстренно пытаются привести в порядок.

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Сегодняшний ливень внёс коррективы и в расписание липецких спортсменов. Матч «Металлурга» и «Родины-2» не начнётся в назначенные 15:00.

Пока принято решение из-за непогоды перенести его на полчаса. На поле сейчас работают сотрудники стадиона, два человека пытаются отгрести воду от скамеек запасных.

Несмотря на дождь, футболисты обеих команд продолжают разминку.

Народу на трибунах почти нет.