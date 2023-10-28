Спорт

сегодня, 14:59

Матч липецкого «Металлурга» задержали на полчаса из-за непогоды

4 388
#Футбол #"Металлург"

Поле экстренно пытаются привести в порядок.

Сегодняшний ливень внёс коррективы и в расписание липецких спортсменов. Матч «Металлурга» и «Родины-2» не начнётся в назначенные 15:00.

Пока принято решение из-за непогоды перенести его на полчаса. На поле сейчас работают сотрудники стадиона, два человека пытаются отгрести воду от скамеек запасных.

Несмотря на дождь, футболисты обеих команд продолжают разминку.

Народу на трибунах почти нет.

4 388
#Футбол #"Металлург"

Комментарии (4)

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Именно

24 минуты назад
А летом, поэтому в Европе играют осень-весна?
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А летом

38 минут назад
Человек, жарко,сейчас дожди,да снег.Хреновому танцору,вечно что то мешает.
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Человек

44 минуты назад
Когда этот дебилизм закончится ? на 95 % территории страны лето 3 месяца в году. Остальные 9 месяцев это зима или слякоть. Играть в футбол нужно ЛЕТОМ
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петр

57 минут назад
пусть поле чистят .а завта напишут не погода помешала выиграть металургу ..город 48 с вас 20 копеек.))))))
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
30
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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