Для самозапрета на выдачу кредита могут потребовать ИНН

Для установки самозапрета на выдачу кредита у клиента могут потребовать ИНН. Законопроект, одобренный Госдумой в первом чтении, предполагает использование для этого СНИЛС. Однако такой документ есть не у всех групп населения, поэтому серьезно обсуждалась замена идентификатора, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов.





По его словам, в качестве альтернативы предлагался ИНН. Департамент управления данными будет заниматься решением этого вопроса. Пока тема еще не закрыта, уточнил он.



Важно, чтобы идентификатор отвечал признакам уникальности и неизменности, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили, что подробное обсуждение замены СНИЛС на ИНН пока не проводилось.

Самозапрет позволит предотвратить практики, когда мошенники вынуждают граждан с помощью методов социальной инженерии оформить заем и передать средства преступникам. А также — случаи, когда третьи лица самостоятельно берут на человека кредит с помощью украденных персональных данных, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Он предполагает право граждан через сайт «Госуслуги» установить запрет в своей кредитной истории на выдачу себе же ссуды.



В «Сбере» поддерживают идею поменять идентификатор для подачи заявки на самозапрет на выдачу кредита на ИНН, сообщили в пресс-службе банка. Там уверены: исключение СНИЛС из перечня обязательных документов, которые финорганизация должна получить у заемщика, позволит избежать ситуаций с необоснованными отказами в выдаче ссуд. А также — с увеличением срока их оформления.



