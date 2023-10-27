Снова потепление: после дневных заморозков в Липецкой области воздух прогреется до +13

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона — в ЦФО ожидаются дожди разной интенсивности, усиление ветра с порывами до 20 м/с. 30 октября погода прогнозируется преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов тепла, что на 1-3 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября в Липецкой области облачно, временами дожди, днем местами сильные, ночью туман. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днем — от +8 до +13 градусов.



В Липецке облачно, ночью дожди, днем — сильные, ночью также ожидается туман. Ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.



День 28 октября стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 15 градусов мороза.



