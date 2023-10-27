сегодня, 17:59
Снова потепление: после дневных заморозков в Липецкой области воздух прогреется до +13
В ближайшие двое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона — в ЦФО ожидаются дожди разной интенсивности, усиление ветра с порывами до 20 м/с. 30 октября погода прогнозируется преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов тепла, что на 1-3 градусов выше нормы.
В Липецке облачно, ночью дожди, днем — сильные, ночью также ожидается туман. Ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.
День 28 октября стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 15 градусов мороза.