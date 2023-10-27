Происшествия

сегодня, 17:56

Липчанин обманул жителя республики Коми на 31 900 рублей на сайте объявлений

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#мошенничество
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Липчанин обманул жителя республики Коми на 31 900 рублей на сайте объявлений

Но продавца вычислили и осудили.

Советский районный суд Липецка вынес приговор ранее судимому за мошенничество и кражи 27-летнему липчанину за очередной случай мошенничества.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, работающий продавцом-кассиром мужчина на популярном сайте для размещения объявлений выложил информацию о продаже видеокарты «Asus Strix Rtx 2060» за 30 000 рублей, загрузив фотоизображения видеокарты, а также вымышленную информацию о себе как о продавце под именем «Мила и Максим».

30 апреля 2021 года на это объявление откликнулся покупатель. Общение с ним продавец сразу перевёл в мессенджер, после чего дистанционно была совершена сделка купли-продажи видеокарты: продавец отправил покупателю ссылку для дистанционной оплаты покупки, а покупатель из республики Коми осуществил перевод денег — он заплатил 31 900 рублей. Но видеокарты он так и не увидел.

В результате продавца всё же нашли, осудили по части 2 статьи 159 УК РФ за мошенничество и назначили ему штраф в 70 000 рублей.
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#мошенничество
1

Комментарии (1)

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ВОЛОНТЁР

сегодня, 20:07
Уж очень маленькое наказание за мошенничество. Сажать надо лет на пять.
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
30
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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