Липчанин обманул жителя республики Коми на 31 900 рублей на сайте объявлений

Но продавца вычислили и осудили.

Советский районный суд Липецка вынес приговор ранее судимому за мошенничество и кражи 27-летнему липчанину за очередной случай мошенничества.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, работающий продавцом-кассиром мужчина на популярном сайте для размещения объявлений выложил информацию о продаже видеокарты «Asus Strix Rtx 2060» за 30 000 рублей, загрузив фотоизображения видеокарты, а также вымышленную информацию о себе как о продавце под именем «Мила и Максим».



30 апреля 2021 года на это объявление откликнулся покупатель. Общение с ним продавец сразу перевёл в мессенджер, после чего дистанционно была совершена сделка купли-продажи видеокарты: продавец отправил покупателю ссылку для дистанционной оплаты покупки, а покупатель из республики Коми осуществил перевод денег — он заплатил 31 900 рублей. Но видеокарты он так и не увидел.



В результате продавца всё же нашли, осудили по части 2 статьи 159 УК РФ за мошенничество и назначили ему штраф в 70 000 рублей.