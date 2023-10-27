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сегодня, 17:37

Виновник гибели 33-летней женщины получил 6 лет колонии

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#конфликт #побои
Виновник гибели 33-летней женщины получил 6 лет колонии

Женщине было нанесено не менее 40 ударов руками и ногами по лицу, голове, туловищу, рукам и ногам.

Советский районный суд вынес приговор 39-летнему липчанину за смертельное избиение 33-летней знакомой.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в период с 23 по 28 апреля в одной из квартир дома №129 по улице Гагарина в Липецке пьяный мужчина поссорился со своей знакомой и избил её, нанеся в общей сложности не менее 40 ударов руками и ногами по лицу, голове, туловищу, рукам и ногам.

В результате утром 28 апреля женщина умерла. Судмедэксперты пришли к выводу, что её смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и отёка головного мозга.

В суде мужчина полностью признал вину. В результате по части 4 статьи 111 УК РФ его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колоний строгого режима. В срок отбытия наказания ему зачтут арест — под стражу мужчину заключили ещё 2 мая.
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#конфликт #побои

Комментарии (4)

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48

8 минут назад
Бил в мясо, с особой жестокостью. Да за угон сейчас 7 дают.
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адам

сегодня, 20:50
Да за 2 магнитолы до 5 а тут труп 6 красава
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Гость

сегодня, 20:37
Лучше бы покрепче целовал женщину и был бы в шоколаде, в прямом и переносном смысле, разве можно женщину бить, её любить надо....да поласковей
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/_/

сегодня, 19:11
Любовь это болезнь вот с такими последствиями.все надо выбирать по расчёту и вторую половину тоже. Проживёшь спокойней!
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