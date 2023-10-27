Виновник гибели 33-летней женщины получил 6 лет колонии

Женщине было нанесено не менее 40 ударов руками и ногами по лицу, голове, туловищу, рукам и ногам.

Советский районный суд вынес приговор 39-летнему липчанину за смертельное избиение 33-летней знакомой.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в период с 23 по 28 апреля в одной из квартир дома №129 по улице Гагарина в Липецке пьяный мужчина поссорился со своей знакомой и избил её, нанеся в общей сложности не менее 40 ударов руками и ногами по лицу, голове, туловищу, рукам и ногам.



В результате утром 28 апреля женщина умерла. Судмедэксперты пришли к выводу, что её смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и отёка головного мозга.



В суде мужчина полностью признал вину. В результате по части 4 статьи 111 УК РФ его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колоний строгого режима. В срок отбытия наказания ему зачтут арест — под стражу мужчину заключили ещё 2 мая.

