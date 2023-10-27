Происшествия

сегодня, 17:15

Сбивший на «зебре» 12-летнего мальчика водитель получил год ограничения свободы

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#ДТП
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Сбивший на «зебре» 12-летнего мальчика водитель получил год ограничения свободы

Водитель до вынесения приговора частично компенсировал моральный вред — выплатил 180 000 рублей.

Октябрьский районный суд вынес приговор 22-летнему водителю, сбившему на пешеходном переходе 12-летнего мальчика.

Напомним, 18 июня около 15:40 в Липецке на улице Сырской на регулируемом пешеходном переходе 22-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 12-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован.

В результате ДТП мальчику диагностировали сочетанную травму тела, в том числе у него была серьёзная черепно-лицевая травма — перелом лобной кости со смещением, травма грудной клетки, перелом ребра, ушиб лёгких, открытый перелом бедра со смещением, открытый перелом малоберцовой кости. Здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, водитель управлял технически исправным автомобилем и ехал по проезжей части Октябрьского моста со стороны проспекта Победы в направлении улицы Краснозаводской со скоростью около 114 км/ч. Когда как разрешённая скорость движения на данном участке дороги составляет всего 30 км/ч.

То есть мужчина нарушил требования запрещающего дорожного знака «Ограничение максимальной скорости 30 км/ч». А приближаясь к регулируемому светофором пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и горизонтальной разметкой, он ещё и проявил невнимательность и непредусмотрительность, не дал должной оценки дорожной обстановке. При виде красного сигнала светофора, запрещающего ему движение, водитель не снизил скорость вплоть до остановки автомобиля.

В результате «семёрка» выехала на пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора и сбила юного пешехода, переходящего дорогу на зелёный.

Водителя судили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он согласился с предъявленным ему обвинением и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

К моменту вынесения приговора мужчина уже принёс извинения потерпевшему и частично компенсировал моральный вред — выплатил 180 000 рублей. Суд также учёл активное содействие следствию и наличие у водителя брата-инвалида, которому он помогает.

В результате виновника ДТП приговорили к году ограничения свободы и лишению водительских прав на 1 год.
6 719
#ДТП
1

Комментарии (6)

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Тата

сегодня, 19:30
Не нужно осуждать, неизвестно что завтра с вами может произойти, или что может сделать ваш ребёнок,не судите и не судимы будете....
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Гость

сегодня, 19:28
Лиза, слава богу ребонок не останется инвалидом, не нужно осуждать людей, неизвестно что завтра вы сделаете, или ваши дети
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Дмитрий

сегодня, 18:42
Это ужасно! Бедный мальчик. Завтра там может переходить ваш ребенок. Водители, останавливайтесь на красный свет светофора!
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Лиза

сегодня, 18:08
Нарушил всё, что можно, сделал ребёнка инвалидом и всего лишь год ограничения свободы?! Ну как же так, это не суд, это просто преступнику пальчиком погрозили... так несправедливо!!!!!!!!
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Гады

сегодня, 17:59
Вас бы так сбить и 180000 р дать
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Ну

сегодня, 17:40
И суды-пересуды, ребёнка инвалидом сделал и сухим из воды вышел! Страна чудес.
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