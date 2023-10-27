Происшествия
сегодня, 17:15
Сбивший на «зебре» 12-летнего мальчика водитель получил год ограничения свободы
Водитель до вынесения приговора частично компенсировал моральный вред — выплатил 180 000 рублей.
Октябрьский районный суд вынес приговор 22-летнему водителю, сбившему на пешеходном переходе 12-летнего мальчика.
Напомним, 18 июня около 15:40 в Липецке на улице Сырской на регулируемом пешеходном переходе 22-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 12-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован.
В результате ДТП мальчику диагностировали сочетанную травму тела, в том числе у него была серьёзная черепно-лицевая травма — перелом лобной кости со смещением, травма грудной клетки, перелом ребра, ушиб лёгких, открытый перелом бедра со смещением, открытый перелом малоберцовой кости. Здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, водитель управлял технически исправным автомобилем и ехал по проезжей части Октябрьского моста со стороны проспекта Победы в направлении улицы Краснозаводской со скоростью около 114 км/ч. Когда как разрешённая скорость движения на данном участке дороги составляет всего 30 км/ч.
То есть мужчина нарушил требования запрещающего дорожного знака «Ограничение максимальной скорости 30 км/ч». А приближаясь к регулируемому светофором пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и горизонтальной разметкой, он ещё и проявил невнимательность и непредусмотрительность, не дал должной оценки дорожной обстановке. При виде красного сигнала светофора, запрещающего ему движение, водитель не снизил скорость вплоть до остановки автомобиля.
В результате «семёрка» выехала на пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора и сбила юного пешехода, переходящего дорогу на зелёный.
Водителя судили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он согласился с предъявленным ему обвинением и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
К моменту вынесения приговора мужчина уже принёс извинения потерпевшему и частично компенсировал моральный вред — выплатил 180 000 рублей. Суд также учёл активное содействие следствию и наличие у водителя брата-инвалида, которому он помогает.
В результате виновника ДТП приговорили к году ограничения свободы и лишению водительских прав на 1 год.
Напомним, 18 июня около 15:40 в Липецке на улице Сырской на регулируемом пешеходном переходе 22-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 12-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован.
В результате ДТП мальчику диагностировали сочетанную травму тела, в том числе у него была серьёзная черепно-лицевая травма — перелом лобной кости со смещением, травма грудной клетки, перелом ребра, ушиб лёгких, открытый перелом бедра со смещением, открытый перелом малоберцовой кости. Здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, водитель управлял технически исправным автомобилем и ехал по проезжей части Октябрьского моста со стороны проспекта Победы в направлении улицы Краснозаводской со скоростью около 114 км/ч. Когда как разрешённая скорость движения на данном участке дороги составляет всего 30 км/ч.
То есть мужчина нарушил требования запрещающего дорожного знака «Ограничение максимальной скорости 30 км/ч». А приближаясь к регулируемому светофором пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и горизонтальной разметкой, он ещё и проявил невнимательность и непредусмотрительность, не дал должной оценки дорожной обстановке. При виде красного сигнала светофора, запрещающего ему движение, водитель не снизил скорость вплоть до остановки автомобиля.
В результате «семёрка» выехала на пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора и сбила юного пешехода, переходящего дорогу на зелёный.
Водителя судили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он согласился с предъявленным ему обвинением и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
К моменту вынесения приговора мужчина уже принёс извинения потерпевшему и частично компенсировал моральный вред — выплатил 180 000 рублей. Суд также учёл активное содействие следствию и наличие у водителя брата-инвалида, которому он помогает.
В результате виновника ДТП приговорили к году ограничения свободы и лишению водительских прав на 1 год.
Тата
Гость
Дмитрий
Лиза
Гады
Ну