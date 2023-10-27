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сегодня, 16:20
ЦБ РФ представит дизайн новой купюры в 1000 рублей в 2024 году
Будет доработана другая сторона.
Центробанк России представит обновленный с учетом замечаний дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году, - рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
При этом регулятор будет работать над новым дизайном ее оборотной стороны, а лицевая, скорее всего, останется такой же, - отметила она.
Ранее в октябре регулятор представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. Источник в Московской патриархии заявил, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов, - передает РИА Новости.
При этом регулятор будет работать над новым дизайном ее оборотной стороны, а лицевая, скорее всего, останется такой же, - отметила она.
Ранее в октябре регулятор представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. Источник в Московской патриархии заявил, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов, - передает РИА Новости.