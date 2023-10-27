В России

сегодня, 16:20

ЦБ РФ представит дизайн новой купюры в 1000 рублей в 2024 году

35
#купюра #деньги

Будет доработана другая сторона.

Центробанк России представит обновленный с учетом замечаний дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году, - рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

При этом регулятор будет работать над новым дизайном ее оборотной стороны, а лицевая, скорее всего, останется такой же, - отметила она.

Ранее в октябре регулятор представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. Источник в Московской патриархии заявил, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов, - передает РИА Новости.
35
#купюра #деньги

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
30
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

#кредиты
Для самозапрета на выдачу кредита могут потребовать ИНН

сегодня, 18:26

В России
4
Спрос на услуги автосервисов увеличился на 25%

сегодня, 18:21

В России
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых
#ключевая ставка #экономика
1
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых

сегодня, 14:35

В России
В Госдуме предлагают разрешать россиянкам аборты при согласии отца ребенка
#аборт #прерывание беременности
В Госдуме предлагают разрешать россиянкам аборты при согласии отца ребенка

сегодня, 13:51

В России
Власти РФ утвердили перечень продукции для экспорта за рубли через спецсчета
#экономика #спецсчета #экспорт
Власти РФ утвердили перечень продукции для экспорта за рубли через спецсчета

сегодня, 12:59

В России
Крупнейшим покупателем дизтоплива из РФ стала Бразилия
#топливо #Бразилия #экономика
Крупнейшим покупателем дизтоплива из РФ стала Бразилия

сегодня, 11:18

В России