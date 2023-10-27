Общество

сегодня, 15:51

За санитарные нарушения в сфере производства и реализации мяса наложено штрафов на 20 000 рублей

8 1417
#торговля #Роспотребнадзор
5
За санитарные нарушения в сфере производства и реализации мяса наложено штрафов на 20 000 рублей

В ходе лабораторных исследований чаще всего мясная продукция не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям: массовой доле жира и влаги.

За 9 месяцев этого года Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведено 7 проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере производства и реализации мяса и мясной продукции.

По результатам лабораторных исследований 2,2% проб мясной продукции не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза.

«Наиболее часто мясная продукция не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям (массовая доля жира, влаги) – 8,3% неудовлетворительных проб. По санитарно-химическим и микробиологическим показателям все исследованные пробы успешно прошли проверку», – отметили в Роспотребнадзоре.

За нарушения санитарного законодательства оштрафованы двое виновных на общую сумму 20 тысяч рублей.
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#торговля #Роспотребнадзор
5

Комментарии (8)

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Наталья

сегодня, 20:50
Необходимо проверить сеть магазинов Мясо для мужика. Купила там фарш, вся семья кто ел изделие из этого фарша отравилась. Брала конкретно на ул. Плеханова. Больше туда не пойду.
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Алькаш

сегодня, 18:45
Жрём.Привыкаем.Адаптируемся.Эволюционируем.Так появляется человек будущего.
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Липецкий обыватель

сегодня, 17:46
Несоответствие несоответствию рознь. Я покупаю в деревне сало в 4 пальца толщиной у людей, оно тоже наверняка не соответствует нормам беконной промышленной свинины. Может статься, таким образом прессуют небольших частных производителей в угоду крупным промышленным, старая практика.
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Так как есть

сегодня, 17:05
Роспотребнадзор, проверьте фасованное мясо в Ашане, там с каждым днем все больше воды в упаковках в том числе в мясе индейки , а селедка скоро свободно будет плавать в пакете.
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Менеджео

сегодня, 16:36
Больше грязи ширше морда!
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Викторм

сегодня, 16:24
Неимоверная сумма...
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Не смешно

сегодня, 16:23
20.000 для производителя колбасы - это укус комара или мухи.
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Я

сегодня, 16:19
Да, за 9 месяцев на 20 тыс. Страну продали
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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