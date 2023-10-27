За санитарные нарушения в сфере производства и реализации мяса наложено штрафов на 20 000 рублей

В ходе лабораторных исследований чаще всего мясная продукция не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям: массовой доле жира и влаги.

За 9 месяцев этого года Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведено 7 проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере производства и реализации мяса и мясной продукции.



По результатам лабораторных исследований 2,2% проб мясной продукции не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза.



«Наиболее часто мясная продукция не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям (массовая доля жира, влаги) – 8,3% неудовлетворительных проб. По санитарно-химическим и микробиологическим показателям все исследованные пробы успешно прошли проверку», – отметили в Роспотребнадзоре.



За нарушения санитарного законодательства оштрафованы двое виновных на общую сумму 20 тысяч рублей.