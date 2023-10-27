Общество

сегодня, 15:19

Обяжут ли липецкий бизнес передавать записи частных камер наблюдения полиции?

18 1082
#Липецкий горсовет #круглый стол #видеокамеры
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Обяжут ли липецкий бизнес передавать записи частных камер наблюдения полиции?

Такую идею озвучили на заседании круглого стола в Липецком горсовете.

Сегодня в Липецком горсовете прошел круглый стол «Развитие системы наружного видеонаблюдения в Липецке».

— Наша задача — повысить уровень безопасности горожан. В Москве и Санкт-Петербурге трудно найти место, где не было бы камеры наблюдения, а статистика показывает, что чем больше камер, тем меньше преступлений и выше их раскрываемость. Мы получаем много просьб избирателей взять под видеонаблюдение детские площадки, автостоянки, дворы, входы в подъезды. У нас таких заявлений — 550. Речь идет о 1690 местах, которые горожане просят взять под круглосуточный контроль, — сказала в своем вступительном слове спикер горсовета Евгения Фрай.

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Начальник управления цифрового развития правительства области Станислав Корниенко рассказал, что губернатор Игорь Артамонов поддержал программу «Безопасный микрорайон», которая стартовала в 2022 году:

— Проект предполагает ковровое покрытие видеонаблюдением всех густонаселённых жилых массивов. Речь в первую очередь о спальных микрорайонах. Задача: контролировать все въезды и входы в микрорайон, иметь общий обзор территории. Территории пяти микрорайонов с учетом их внутриквартальной планировки уже находятся под наблюдением. Надеемся, что к концу следующего года эту работу мы завершим и переключимся на районные центры.

пилотный проект Липецко области.jpg

камеры 15 мкрн и студгородок.jpg

Вторая программа, о которой рассказал Станислав Корниенко: оборудование комплексами фото-видеофиксации с функцией распознавания лиц и номеров машин критически уязвимых элементов дорожно-транспортной инфраструктуры: мостов, дамб, железнодорожных переездов. В этом году в таких местах начнут действовать 16 комплексов фото-видеофиксации.

безопасный перекресток.jpg

Станислав Корниенко продемонстрировал самые свежие, октябрьские, скриншоты записей камер наблюдения, на которые попались воры, грабители, насильники, распространители наркотиков, курьеры телефонных аферистов. Камеры фиксируют вандалов, расклейщиков объявлений, хулиганов.

раскрытие краж.jpg

реклама наркотиков.jpg

банковские мошенники.jpg

лорвим насильников.jpg

ловим маньяка.jpg

— В домах с видеонаблюдением стало на 80% меньше краж. С помощью этой системы легче искать преступников, пропавших детей и взрослых. Камеры на входах в подъезды помогают видеть ситуацию с уборкой придомовой территории, — сказал главный IT-шник области.

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Директор липецкого филиала «Ростелекома» Константин Власов рассказал о вкладе своей компании в безопасность горожан. В отличие от Станислава Корниенко, он сосредоточился на микроуровне обеспечения безопасности горожан, на локальных запросах жителей Липецка и их представителей в городском Совете.

В этом году «Ростелеком» подключил к своей сети 3 500 городских камер. Еще 350 смонтирует в декабре. В итоге к концу года в Липецке будут работать 10 350 камер.

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Минимум камер, нескольку штук, в этом году появились в 1-3 и в 33-36 избирательных округах. Это – городские окраины с преимущественно частным сектором: Желтые Пески, Сселки, Сокол, Матырский, Дачный, Казинка, Новая Жизнь. Более 250 камер установлены в округах №№ 8,9, 12, 14, 23, 24. В следующем году «Ростелеком» получил от депутатов запросы на монтаж еще 1 690 точек видеонаблюдения. Больше всего заинтересованы в уличных камерах жители 13-го, 19-го, 24-го и 30-го округов. 

камеры по округам.jpg

парковки в Елецком.jpg

Заместитель руководителя УВМД РФ по Липецку Николай Сбитнев сообщил, что с помощью камер полиция, в частности, раскрыла 32 преступления с участием 14 дропперов — так называют гонцов, которых телефонные аферисты используют для получения наличных у своих жертв. С начала года при помощи видеокамер раскрыты 611 магазинных краж — на 12% больше, чем в прошлом году, задержаны 30 находящихся в розыске преступников, найдены четверо сбежавших их дома подростков. 

Евгении Фрай понятны приоритеты силовиков: «Для депутатов важно, чтобы в фокусе внимания был простой человек, нам важен покой липчан. Профилактика ведь не менее важна, чем раскрытие преступлений». Спикера поддержал член Общественной палаты Липецка Владимир Остряков. Он заметил, что наличие видеокамер на улицах, в общественных местах, во дворах уже само по себе дисциплинирует граждан.

проект.jpg

— А частный сектор? — спросил депутат Олег Косолапов. — Хотелось бы увидеть какую-то программу и для таких территорий. Нужно хотя бы поставить под видеоконтроль места отдыха у воды.

Оказалось, что по техническим причинам в частном секторе с камерами беда. Однако Станислав Корниенко сообщил, что скоро под видеонаблюдение возьмут так называемую взлетку в районе центрального городского пляжа, беговые дорожки.

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Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев предложил оборудовать уличными камерами все общественные пространства, как старые вроде поста №1 на площади Героев, так и новые, как сквер у кукольного театра. И там, и там часто видят маргиналов. Станислав Корниенко, в свою очередь, заметил, что зачастую заказчики жертвуют системами видеонаблюдения при благоустройстве общественных пространств, вычеркивают их из списка обязательных работ.

— Как долго и где хранится информация с уличных камер? Как простому человеку получить копию записи? — поинтересовалась депутат Светлана Тюнина.

Оказалось, записи на серверах регионального ОБУ «Информационно-технический центр» хранят 30 дней. Для доступа к архиву гражданин должен обратиться в полицию.

Неожиданное предложение прозвучало от учредителя и директора ряда УК Юрия Костина: обязательного доступа полиции к записям видеокамер частного бизнеса. Его поддержал Станислав Корниенко, сообщивший, например, что ТРЦ «Ривьера» и ТРЦ «Малибу» уже передали по инициативе МВД доступ к своим серверам. Начальник регионального управления цифрового развития привел другой пример: в городе Новомосковске записи всех принадлежащих бизнесу уличных камер поступают в городской ситуационный центр, что упрощает деятельность правоохранительных органов. В Липецкой области региональной платформой видеоаналитики располагает ОБУ «Информационно-технический центр» — полиция имеет свой удаленный доступ к ее базе данных.
18 1082
#Липецкий горсовет #круглый стол #видеокамеры
8

Комментарии (18)

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адекватный житель

сегодня, 20:07
прикрываются благим делом только, но мы то знаем что это для контроля и в случае чего поиска нужных людей, обычных граждан. не грабитеей, не маньяков и прочих дебоширов, нееет. да и судя по новостям, криминал как был, так и есть, причём частенько прям и под камерами. и фиг кого находят.
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Плрлд

сегодня, 18:56
Точно концлагерь...
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Алькаш

сегодня, 18:51
За чем передавать?Надо продавать!
ответить

Алекс

сегодня, 17:09
Спросите сколько камер установлены во дворах чиновников?- ответ 0 камер.
ответить

Посмотрите

сегодня, 17:04
В Ссылках,куда камера смотрит.Ха.ха.
ответить

Посмотрите

сегодня, 17:03
В Ссылках,куда камера смотрит.Ха.ха.
ответить

Анна

сегодня, 16:35
На Сырском Руднике очень мало городских камер тогда как старые и новые районы буквально увешены ими.
ответить

Да фиг там

сегодня, 16:22
наличие камер дисциплинирует граждан, сколько раз писали о ограблениях прямо под камерами. Бесполезная трата денег.
ответить

Animal planet.

сегодня, 16:22
Благодаря камере,установленной в домофон,мы увидели кто подкинул кошку в подъезд.
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Хм...

сегодня, 16:11
Расписание лиц, голоса... Выйти на улицу нельзя без маски и в очках. Вот вам свободное государство. Большой брат следит. Тотальный контроль.
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