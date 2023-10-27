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ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых
Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях, высокими остаются темпы роста кредитования.
Центробанк РФ на заседании совета директоров 27 октября повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, - говорится на сайте регулятора.
"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования", — сообщает пресс-служба Центробанка России.
В таких условиях требуется ужесточение кредитно-денежной политики, - отмечает регулятор.
ЦБ РФ начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре добавили еще один — до 13% годовых.
"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования", — сообщает пресс-служба Центробанка России.
В таких условиях требуется ужесточение кредитно-денежной политики, - отмечает регулятор.
ЦБ РФ начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре добавили еще один — до 13% годовых.
коля