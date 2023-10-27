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В Госдуме предлагают разрешать россиянкам аборты при согласии отца ребенка

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#аборт #прерывание беременности

Соответствующие изменения предлагается ввести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова на круглом столе по теме прерывания беременности предложила проводить аборты при согласии не только матери, но и отца, если брак был официально зарегистрирован, - передает ТАСС.

По ее словам соответствующие поправки необходимо будет внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

"Я позволю себе зачитать предлагаемые изменения. Каждая женщина и семья самостоятельно решают вопрос о рождении ребенка. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины после проведения доабортного консультирования при наличии информированного добровольного согласия матери, отца (в случае зарегистрированного брака) и также одного из родителей при несовершеннолетней беременной", - сказала Власова.

Также она предложила проводить искусственное прерывание беременности по желанию женщины "при сроке до восьми недель включительно после обязательного проведения ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода человека матери". Сейчас российским законодательством такой срок определяется до 12 недель.

Аборт должен проводиться исключительно медицинскими организациями государственных и муниципальных систем здравоохранения не ранее чем через семь суток с момента обращения беременной, - считает парламентарий.

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#аборт #прерывание беременности

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