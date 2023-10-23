Липецкому мини-футболу срочно тренировать пенальти

Во второй игре с «Тюменью» преимущество было у нашей команды, но лотерее с 6-метровыми Фортуна опять отвернулась.

После пяти «баранок» кряду липецкая команда по мини-футболу наконец-то завоевала одно очко во втором домашнем матче с «Тюменью». Напряжённое основное время матча принесло ничью – 2:2 и лишь в серии пенальти наши уступили – 3:5.

Гости открыли счёт на 5-й минуте, организовав отбор мяча в центре площадки и выведя на ударную позицию Артёма Антошкина, который переиграл Родиона Залалетдинова, чья очередь была защищать ворота липчан.

Но на первых минутах можно говорить и о невезении липчан. За первые 5 минут мяч трижды(!) попадал в штанги и перекладины ворот сибиряков: дважды Удача отворачивалась от Олега Кручинина и ещё один раз от Фидана Низамутдинова.

И всё же Низамутдинов сумел сравнять счет на 6-й минуте, в одно касание замкнув прострел Александра Дунца на дальней штанге – 1:1.

На 10-й минуте Дунец выходило один на один с вратарём гостей, но пробил мимо.

Ворота гостей защищал Альберт Цайдер. Этот голкипер не зря считается самым атакующим в российском мини-футболе. Ещё в бытность игроком московского «Спартака» он славился дальними походами на чужую половину поля, ударами по воротам соперников и т.д. С ним команда имеет возможность атаковать впятером. В Липецке подключения Цайдера стали тем оружием, с помощью которого «Тюмень» подолгу брала мяч под свой контроль и сбивала атакующий порыв хозяев, как, например, в конце первого тайма.

К тому же Цайдер отлично действовал и в створе ворот. На 33-й минуте он отразил сложнейший удар Низамутдинова и лишил нашу команды возможности выйти вперёд.

За первые 8 минут второго тайма гости израсходовали 5 фолов, поэтому вынуждены были играть с двойной осторожностью. На 35-й минуте вновь появился повод поговорить о судействе, помешавшем липчанам и в первой игре с Тюменью (4:5). Мяч попал в руку игроку гостей. Но арбитр словно ослеп. Не прозрел он и после того, как наш тренер Темур Алекберов запросил видеоповтор – пенальти липчане не дождались.

А за 2 минуты до конца основного времени вновь проявил себя в атаке Цайдер. Он выдал пас на Гиорги Гавтадзе и тот с лёту попал в ближний угол. Заменивший Залалетдинова по ходу второй половины встречи Леон Геджуа был бессилен – 1:2.

Липецк сумел уйти от поражения в основное время за… 20 секунд до конца. Денис Гуляйкин и передачи Исмаила Гибадуллина буквально «расстрелял» ворота.

В серии пенальти единственную ошибку допустил наш Елисей Елисеев, бивший вторым. Гибадуллин и Дунец были точны, а игроки «Тюмени» реализовали все пять своих ударов, так что заключительная попытка Липецку даже не понадобилась – 3:5 в серии и 2:3 в матче.

- Очень больно, очень обидно, огромное разочарование. Остаётся только верить, - сказал после матча главный тренер липчан Темур Алекберов, - Игра есть. Сегодня сыграли здорово, создали достаточно моментов, играли с полным преимуществом. В итоге чуть не проиграли. Конечно, есть моменты, над которыми надо работать, но сегодня у меня нет вопросов по игре. Полтора момента у наших ворот и два пропущенных гола. Сезон длинный. Придёт момент, когда удача повернётся к нам лицом. Если игра есть, результат должен прийти.

Пока Липецк обосновался по последнем 12-м месте в Суперлиге, но, как говорится, ещё не вечер.

27 и 28 октября липчан ждут в Сыктывкаре на матчах с «Новой генерацией», идущей на 6-й строчке.