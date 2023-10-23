Дублёры «Металлурга» проиграли 17-летнему «королю футбола»

Тем не менее, под руководством Сергея Журбенко "молодёжка" показывает лучший результат за 7 лет.

В предпоследнем матче сезона дублёры липецкого «Металлурга» уступили в Брянске молодёжному составу местного «Динамо» - 0:3.

В первом круге липчане победили «бело-голубых» с неожиданно крупным (даже для себя самих) счётом – 7:1. Поэтому вполне понятны реваншистские настроение игроков «Динамо-М» в домашнем матче.

Матч прошёл на траве главного стадиона Брянска – «Динамо», на котором в подгруппе «Золото» второй лиги своих соперников принимает главная команда и которому в будущем году исполнится 100 лет.

Липчане пропустили уже на 13-й минуте, когда хавбеку хозяев Егору Сайгушеву удался бильярдной точности удар в дальний угол – 1:0. Единственный игрок основного «Металлурга», брошенный на подмогу дублёрам, вратарь Дмитрий Вялов выручить свою команду никак не мог.

90 минут игры так и завершались с минимальным преимуществом хозяев, несмотря на обоюдные шансы у обеих команд. Во втором тайме «Металлург-М» играл даже лучше хозяев, но распечатать их ворота не смог.

Два гола увлекшиеся атаками липчане пропустили уже в компенсированное время, причём игры хозяев стал вышедший на замену 17-летний форвард Илья Васин (на фото №9). Сначала партнёр по команде Иван Новиков добил мяч в сетку после его удара, а затем рослый и физически мощный Васин и сам сотворил шедевр, продравшись с мячом через строй липецких защитников и пробивший низом так, что Вялов даже не шелохнулся. «Король футбола» Запомните это имя и эту фамилию!», - восторженно призывал комментатор встречи.



Двухметровый Вялов выделялся ростом, но его усилий сегодня оказалось недостаточно



За тур до финиша «Металлург-М» занимает 10-е место среди 13-ти команд первенства СФФ «Центр». Даже если всё останется так, что подопечные Сергея Журбенко покажут лучший результат за всё время с 2017 года, когда в Липецке решили возродить молодёжную команду в третьем дивизионе. Но у липчан есть шанс обойти ещё и завершившую выступление тамбовскую «Академию футбола», которая пока выше нас на 2 очка. Для этого нужно в последнем туре в пятницу, 27 октября, обыграть дома дубль «Калуги».



Фото пресс-службы ФК "Динамо" (Брянск)

