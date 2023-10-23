Холодную воду отключат в Матырском, Дачном и Силикатном

Холодную воду отключат 24 октября для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 07:00 и до окончания работ без холодной воды останутся поселки Матырский, Дачный, Силикатный, станция Казинка и котельная поселка Дачный. Воду подвезут по заявкам.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31, 32, 34, 35, 35б, 36, 37, 30 в 15-м микрорайоне, № 70 по улице Водопьянова, № 88 по улице Тельмана, №№ 117, 119, 121 по улице Вавилова, в честном секторе улиц Тельмана, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Чайковского, 30 лет Октября, проездов Лузана, Шишкина. Подвоз воды будет организован по адресам: 15 микрорайон, 20, улица Вавилова, 88.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



