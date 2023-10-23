Общество

35 минут назад

Холодную воду отключат в Матырском, Дачном и Силикатном

3 132
#отключения
1
Холодную воду отключат в Матырском, Дачном и Силикатном

Холодную воду отключат 24 октября для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 07:00 и до окончания работ без холодной воды останутся поселки Матырский, Дачный, Силикатный, станция Казинка и котельная поселка Дачный. Воду подвезут по заявкам. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31, 32, 34, 35, 35б, 36, 37, 30 в 15-м микрорайоне, № 70 по улице Водопьянова, № 88 по улице Тельмана, №№ 117, 119, 121 по улице Вавилова, в честном секторе улиц Тельмана, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Чайковского, 30 лет Октября, проездов Лузана, Шишкина. Подвоз воды будет организован по адресам: 15 микрорайон, 20, улица Вавилова, 88.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

3 132
#отключения
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Этот беспредел

2 минуты назад
С, называется капремонтом городской системы водоснабжения, без неудобств не получится. Когда в квартирке капремонт делаешь, тоже не всё как обычно, но приходится терпеть.
ответить

С

9 минут назад
Этот беспредел в городе кто-то контролирует, прокуратура например, сегодня кому отключили, когда включите?
ответить

Юрец

27 минут назад
Когда же это закончится? Уже четвертый раз за неделю
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
26
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

В Лебедянском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО земляку
#спецоперация #Украина
В Лебедянском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО земляку

39 минут назад

Общество
46-летний доброволец из Станового погиб в зоне СВО
#спецоперация #Украина
46-летний доброволец из Станового погиб в зоне СВО

сегодня, 16:08

Общество
«Квадра» начала восстанавливать площадь Победы
#площадь Победы #раскопка
6
«Квадра» начала восстанавливать площадь Победы

сегодня, 15:28

Общество
В Липецке потек дом
#потоп #жилой дом
4
В Липецке потек дом

сегодня, 15:19

Общество
Липецкая область оказалась на 47 месте по научно-технологическому развитию
#рейтинг
6
Липецкая область оказалась на 47 месте по научно-технологическому развитию

сегодня, 14:53

Общество
19 новых трамваев пополнили парк МУП «Горэлектротранс»
#концессия #трамвай
13
19 новых трамваев пополнили парк МУП «Горэлектротранс»

сегодня, 13:38

Общество