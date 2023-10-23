Общество

39 минут назад

В Лебедянском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО земляку

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#спецоперация #Украина
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В Лебедянском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО земляку

Мемориальную доску сегодня открыли на фасаде здания Троекуровской школы.

Сегодня на фасаде здания школы села Троекурово Лебедянского района открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО Сергею Борзенкову. 

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Погибшего на Украине 44-летнего Сергея Борзенкова похоронили 26 декабря прошлого года. 

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«Указом президента России за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Сергей награжден орденом Мужества (посмертно). Он был не только отличным воином, но и прекрасным человеком. Все, кто знал Сергея, описывают его как доброго, отзывчивого и трудолюбивого человека, всегда готового прийти на помощь. Его качества оставили след в сердцах каждого, кто был с ним знаком. Выражаю глубокие искренние соболезнования семье и близким», – написал в своём Telegram-канале глава Лебедянского района Роман Ченцов.

Фото - t.me/roman_chentsov


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#спецоперация #Украина
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