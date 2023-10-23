Общество
39 минут назад
В Лебедянском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО земляку
216
Мемориальную доску сегодня открыли на фасаде здания Троекуровской школы.
Сегодня на фасаде здания школы села Троекурово Лебедянского района открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО Сергею Борзенкову.
Погибшего на Украине 44-летнего Сергея Борзенкова похоронили 26 декабря прошлого года.
«Указом президента России за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Сергей награжден орденом Мужества (посмертно). Он был не только отличным воином, но и прекрасным человеком. Все, кто знал Сергея, описывают его как доброго, отзывчивого и трудолюбивого человека, всегда готового прийти на помощь. Его качества оставили след в сердцах каждого, кто был с ним знаком. Выражаю глубокие искренние соболезнования семье и близким», – написал в своём Telegram-канале глава Лебедянского района Роман Ченцов.
Фото - t.me/roman_chentsov
Погибшего на Украине 44-летнего Сергея Борзенкова похоронили 26 декабря прошлого года.
«Указом президента России за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Сергей награжден орденом Мужества (посмертно). Он был не только отличным воином, но и прекрасным человеком. Все, кто знал Сергея, описывают его как доброго, отзывчивого и трудолюбивого человека, всегда готового прийти на помощь. Его качества оставили след в сердцах каждого, кто был с ним знаком. Выражаю глубокие искренние соболезнования семье и близким», – написал в своём Telegram-канале глава Лебедянского района Роман Ченцов.
Фото - t.me/roman_chentsov
216