Уваркина не знала себе равных в турнире по древнему единоборству

Из Санкт-Петербурга наши бойцы привезли 16 медалей, из них 9 – «золотых».

Липецкие спортсмены завоевали медали всех достоинств на представительных соревнованиях в Санкт-Петербурге по панкратиону.

Панкратион – древнее единоборство, напоминающее рукопашный бой, которое входило ещё в программу древнегреческих Олимпиад с VII века до нашей эры. По преданию его изобрели мифические герои Геракл и Тесей.

В России выработали своё отношение к древнему боевому искусству, прибавив к нему нотки православия. Поэтому соревнования в городе на Неве решили посвятить святому князю Александру Невскому.

На ковёр выходили почти 300 спортсменов из 20 регионов России в пяти возрастных категориях: от 12-13-летнийх (2010-11 гг.) до взрослых (2003 г.р. и старше).

В классическом панкратионе, где действуют более жёсткие правила, победителями стали липчане Дмитрий Ерохин и Татьяна Уваркина. Максим Дмитриев и Ксения Шипилкина заняли 3-и места.

Еще больших успехов сборная Липецкой области добилась в традиционном панкратионе, где действуют несколько ограничений, например, запрещены удары руками в голову.

Здесь победителями стали семеро наших земляков: Гарик Агаджанов, Иван Суворов, Антон Мазаев, Даниил Коняев, Кирилл Спешилов и Дарья Волокитина. Вторые места заняли Иван Фурсов, Николай Карпушкин и Максим Ризаев, третьи - Гагик Агаджанов и Андрей Кривобоков.







Медалистов подготовили тренеры Валерий Коростинский, Максим Сафонов, Алан Качмазов, Сергей Фурсов, Павел Кузнецов и Павел Набатников.