В России

42 минуты назад

Выручка российских кинобаров по итогам первого полугодия составила свыше 7 млрд рублей

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#экономика #кинобары #выручка

По итогам года участники рынка ожидают роста в 30–35%, однако во втором полугодии рост замедлится.

Выручка российских кинобаров по итогам первого полугодия составила более 7 млрд рублей, в то время как за весь 2022 год — 6,5 млрд рублей, - рассказал вице-президент компании "Деловая Русь" Искандер Аминов.

В "Каро" не приводят абсолютные показатели, однако утверждают, что в первом полугодии кинобары сети заработали сумму, "сравнимую с общей выручкой всего 2022 года", - пишет "Ъ".

Российский кинофильм "Чебурашка", вышедший в начале 2023 года, вернул зрителей в кинотеатры, и спрос на продукцию баров вырос, - отмечает Искандер Аминов.

"Семейная аудитория — самая лояльная к покупкам",— подтверждает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров "Каро" Ольга Проскурякова. На рост рынка также повлияли отложенный спрос, изменение настроения аудитории, а еще — демократичность кино как вида развлечения, - считает Аминов. По итогам года участники рынка ожидают роста в 30–35%, однако во втором полугодии рост замедлится.

Кинобары — важное направление бизнеса кинотеатров, они дают около 35% выручки и значительную доли прибыли. Если половину кассовых сборов забирают дистрибуторы фильмов, то выручку кинобаров кинотеатры не делят ни с кем.

"Деловая Русь" — крупнейший их оптовый поставщик; группа оценивает свою долю на этом рынке в 60–65%. В 2019 году, по оценке "Деловой Руси", выручка кинобаров выросла на 12%, до 22,4 млрд рублей, а в 2018 году она падала на 6–12%, до 20 млрд рублей. В 2021 году выручка упала пропорционально сборам кинотеатров — на 60%, до 9 млрд рублей.
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#экономика #кинобары #выручка

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