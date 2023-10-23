В России
42 минуты назад
Выручка российских кинобаров по итогам первого полугодия составила свыше 7 млрд рублей
По итогам года участники рынка ожидают роста в 30–35%, однако во втором полугодии рост замедлится.
Выручка российских кинобаров по итогам первого полугодия составила более 7 млрд рублей, в то время как за весь 2022 год — 6,5 млрд рублей, - рассказал вице-президент компании "Деловая Русь" Искандер Аминов.
В "Каро" не приводят абсолютные показатели, однако утверждают, что в первом полугодии кинобары сети заработали сумму, "сравнимую с общей выручкой всего 2022 года", - пишет "Ъ".
Российский кинофильм "Чебурашка", вышедший в начале 2023 года, вернул зрителей в кинотеатры, и спрос на продукцию баров вырос, - отмечает Искандер Аминов.
"Семейная аудитория — самая лояльная к покупкам",— подтверждает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров "Каро" Ольга Проскурякова. На рост рынка также повлияли отложенный спрос, изменение настроения аудитории, а еще — демократичность кино как вида развлечения, - считает Аминов. По итогам года участники рынка ожидают роста в 30–35%, однако во втором полугодии рост замедлится.
Кинобары — важное направление бизнеса кинотеатров, они дают около 35% выручки и значительную доли прибыли. Если половину кассовых сборов забирают дистрибуторы фильмов, то выручку кинобаров кинотеатры не делят ни с кем.
"Деловая Русь" — крупнейший их оптовый поставщик; группа оценивает свою долю на этом рынке в 60–65%. В 2019 году, по оценке "Деловой Руси", выручка кинобаров выросла на 12%, до 22,4 млрд рублей, а в 2018 году она падала на 6–12%, до 20 млрд рублей. В 2021 году выручка упала пропорционально сборам кинотеатров — на 60%, до 9 млрд рублей.
В "Каро" не приводят абсолютные показатели, однако утверждают, что в первом полугодии кинобары сети заработали сумму, "сравнимую с общей выручкой всего 2022 года", - пишет "Ъ".
Российский кинофильм "Чебурашка", вышедший в начале 2023 года, вернул зрителей в кинотеатры, и спрос на продукцию баров вырос, - отмечает Искандер Аминов.
"Семейная аудитория — самая лояльная к покупкам",— подтверждает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров "Каро" Ольга Проскурякова. На рост рынка также повлияли отложенный спрос, изменение настроения аудитории, а еще — демократичность кино как вида развлечения, - считает Аминов. По итогам года участники рынка ожидают роста в 30–35%, однако во втором полугодии рост замедлится.
Кинобары — важное направление бизнеса кинотеатров, они дают около 35% выручки и значительную доли прибыли. Если половину кассовых сборов забирают дистрибуторы фильмов, то выручку кинобаров кинотеатры не делят ни с кем.
"Деловая Русь" — крупнейший их оптовый поставщик; группа оценивает свою долю на этом рынке в 60–65%. В 2019 году, по оценке "Деловой Руси", выручка кинобаров выросла на 12%, до 22,4 млрд рублей, а в 2018 году она падала на 6–12%, до 20 млрд рублей. В 2021 году выручка упала пропорционально сборам кинотеатров — на 60%, до 9 млрд рублей.