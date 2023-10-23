38 минут назад
«Квадра» начала восстанавливать площадь Победы
В этом году она останется такой же, как до перекладки тепловых сетей, в следующем в мэрии будут думать над тем, как ее преобразовать.
Напомним, участок теплотрассы, идущей мимо Центрального рынка вниз по улице Неделина до улицы Циолковского «Квадра» начала менять в начале сентября. За два с половиной месяца энергетики переложили 310 метров сети (в однотрубном измерении) и построили две новые тепловые камеры для возможности переподключения потребителей при коммунальных авариях. Новый участок сети снял угрозу теплоснабжения шести социальных объектов и 35 жилых домов, в которых проживают около 12 тысяч человек. Работы и материалы обошлись энергетикам в 32 млн рублей.
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