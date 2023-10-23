«Квадра» начала восстанавливать площадь Победы

В этом году она останется такой же, как до перекладки тепловых сетей, в следующем в мэрии будут думать над тем, как ее преобразовать.

В пресс-службе мэрии нам сообщили, что сегодня липецкий филиал компании «Квадра» начнет восстанавливать благоустройство площади Победы после перекладки теплоцентрали. Энергетики обязаны вернуть площади прежний облик. Но в управлении главного смотрителя городской администрации говорят о намерении придать ей новый вид. Тем более, что «Квадра» дает многолетнюю гарантию на свои работы, а это значит, что площадь Победы уже не нужно будет раскапывать ежегодно, как это было все последние годы.Напомним, участок теплотрассы, идущей мимо Центрального рынка вниз по улице Неделина до улицы Циолковского «Квадра» начала менять в начале сентября. За два с половиной месяца энергетики переложили 310 метров сети (в однотрубном измерении) и построили две новые тепловые камеры для возможности переподключения потребителей при коммунальных авариях. Новый участок сети снял угрозу теплоснабжения шести социальных объектов и 35 жилых домов, в которых проживают около 12 тысяч человек. Работы и материалы обошлись энергетикам в 32 млн рублей.