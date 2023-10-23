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7 минут назад

В РФ подготовят новый нацпроект по развитию малого бизнеса

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#малый бизнес #господдержка #экономика

Российское правительство подготовит новый нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, выступая в Госдуме, что правительство РФ подготовит новый национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), - пишет "Российская газета".

Эта тема обсуждалась на больших парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства.

Планы, о которых объявил Белоусов, рассчитаны на 2025-2030 годы. "Считаем, что они достойно впишутся в реализацию поручения президента по проведению в России пятилетия созидательного предпринимательского труда", - сказал вице-премьер.

По его словам, среди готовящихся мер - освобождение малого с бизнес выручкой менее 2 млрд рублей от уплаты НДС, что поспособствует его "обелению". Пока это применяется для сферы общепита в порядке эксперимента. "Мера доказала свою эффективность. Будем масштабировать", - заявил Белоусов.

В планах - развитие инфраструктуры для предпринимателей, в том числе за счет увеличения количества технопарков, а также упрощение условий создания нового бизнеса (прежде всего для молодежи).

Следующая категория мер - создание стимулов для выхода малого бизнеса на внешние рынки, в том числе через иностранные маркетплейсы (в первую очередь - Китая). С этой целью власти начали проект по льготным контейнерным перевозкам. "Стоимость контейнера для МСП - всего 700 долларов", - уточнил Белоусов, пояснив, что это очень низкая цена.

Правительство также сосредоточится на поддержке малого бизнеса на новых территориях.

В результате этих и других мер к 2030 году власти РФ ставят задачу по увеличению выручки МСП на одного работника на 25% по сравнению с 2022 годом. И если сейчас создается около 1 млн предприятий ежегодно, то, согласно планам, будет "рождаться" на 20% больше. "Если угодно, это коэффициент рождаемости, который мы просто подсмотрели у демографов", - подчеркнул Белоусов.

Кроме того, в правительстве намерены увеличить такой показатель как ожидаемая продолжительность жизни компаний. Если сейчас это чуть более 9 лет, к 2030 году будет 13 лет. Как ожидается, более разнообразными станут и виды деятельности малого бизнеса (сейчас это на 36% - торговля).
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#малый бизнес #господдержка #экономика

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