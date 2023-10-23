В России
7 минут назад
В РФ подготовят новый нацпроект по развитию малого бизнеса
Российское правительство подготовит новый нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, выступая в Госдуме, что правительство РФ подготовит новый национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), - пишет "Российская газета".
Эта тема обсуждалась на больших парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства.
Планы, о которых объявил Белоусов, рассчитаны на 2025-2030 годы. "Считаем, что они достойно впишутся в реализацию поручения президента по проведению в России пятилетия созидательного предпринимательского труда", - сказал вице-премьер.
По его словам, среди готовящихся мер - освобождение малого с бизнес выручкой менее 2 млрд рублей от уплаты НДС, что поспособствует его "обелению". Пока это применяется для сферы общепита в порядке эксперимента. "Мера доказала свою эффективность. Будем масштабировать", - заявил Белоусов.
В планах - развитие инфраструктуры для предпринимателей, в том числе за счет увеличения количества технопарков, а также упрощение условий создания нового бизнеса (прежде всего для молодежи).
Следующая категория мер - создание стимулов для выхода малого бизнеса на внешние рынки, в том числе через иностранные маркетплейсы (в первую очередь - Китая). С этой целью власти начали проект по льготным контейнерным перевозкам. "Стоимость контейнера для МСП - всего 700 долларов", - уточнил Белоусов, пояснив, что это очень низкая цена.
Правительство также сосредоточится на поддержке малого бизнеса на новых территориях.
В результате этих и других мер к 2030 году власти РФ ставят задачу по увеличению выручки МСП на одного работника на 25% по сравнению с 2022 годом. И если сейчас создается около 1 млн предприятий ежегодно, то, согласно планам, будет "рождаться" на 20% больше. "Если угодно, это коэффициент рождаемости, который мы просто подсмотрели у демографов", - подчеркнул Белоусов.
Кроме того, в правительстве намерены увеличить такой показатель как ожидаемая продолжительность жизни компаний. Если сейчас это чуть более 9 лет, к 2030 году будет 13 лет. Как ожидается, более разнообразными станут и виды деятельности малого бизнеса (сейчас это на 36% - торговля).
Эта тема обсуждалась на больших парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства.
Планы, о которых объявил Белоусов, рассчитаны на 2025-2030 годы. "Считаем, что они достойно впишутся в реализацию поручения президента по проведению в России пятилетия созидательного предпринимательского труда", - сказал вице-премьер.
По его словам, среди готовящихся мер - освобождение малого с бизнес выручкой менее 2 млрд рублей от уплаты НДС, что поспособствует его "обелению". Пока это применяется для сферы общепита в порядке эксперимента. "Мера доказала свою эффективность. Будем масштабировать", - заявил Белоусов.
В планах - развитие инфраструктуры для предпринимателей, в том числе за счет увеличения количества технопарков, а также упрощение условий создания нового бизнеса (прежде всего для молодежи).
Следующая категория мер - создание стимулов для выхода малого бизнеса на внешние рынки, в том числе через иностранные маркетплейсы (в первую очередь - Китая). С этой целью власти начали проект по льготным контейнерным перевозкам. "Стоимость контейнера для МСП - всего 700 долларов", - уточнил Белоусов, пояснив, что это очень низкая цена.
Правительство также сосредоточится на поддержке малого бизнеса на новых территориях.
В результате этих и других мер к 2030 году власти РФ ставят задачу по увеличению выручки МСП на одного работника на 25% по сравнению с 2022 годом. И если сейчас создается около 1 млн предприятий ежегодно, то, согласно планам, будет "рождаться" на 20% больше. "Если угодно, это коэффициент рождаемости, который мы просто подсмотрели у демографов", - подчеркнул Белоусов.
Кроме того, в правительстве намерены увеличить такой показатель как ожидаемая продолжительность жизни компаний. Если сейчас это чуть более 9 лет, к 2030 году будет 13 лет. Как ожидается, более разнообразными станут и виды деятельности малого бизнеса (сейчас это на 36% - торговля).