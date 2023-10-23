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Врач-иммунолог прогнозирует пики коронавируса в декабре и феврале
Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков предположил, когда в России следует ждать всплесков заболеваемости коронавирусом.
По его словам, в настоящее время уже должен постепенно начинаться подъем заболеваемости коронавирусом. Сначала он будет плавным, затем более резким. Первый заметный пик придется на период с конца ноября до середины декабря, - считает эксперт.
"Второй пик будет после нового года. Начиная со второй половины января опять будет взлет заболеваемости, очередные максимумы придутся на середину февраля", — полагает врач.