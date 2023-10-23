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37 минут назад
Уровень запасов воды в водохранилищах турецкого Стамбула снизился до 20%
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Этого количества воды хватит самому густонаселенному городу на 57 дней.
Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, в понедельник снизился до 20%, этого объема хватит еще на 57 дней, если не будет осадков, - передает РИА Новости.
Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщает, что степень заполненности водохранилищ в Стамбуле составляет 20,6% (180 миллионов кубометров из 868 миллионов). Начиная с апреля запасы в водохранилищах неуклонно снижались с отметки в 48,5%.
Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет порядка 3,1 миллиона кубометров воды, утверждает управление.
Если в конце июля половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелели и были заполнены менее чем на 5%, то теперь обмелели уже 7 из 10 и город по факту снабжается тремя, также заполненными максимум на 44%.
По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней не предвидится, температура составит от 22 до 24 градусов по Цельсию. В октябре на некоторые районы Стамбула обрушились ливни, но они не смогли существенно повлиять на ситуацию с запасами воды.
По данным Генерального департамента метеорологии за 72 года наблюдений, средняя температура октября в Стамбуле составила 13,6 градуса, а дождливых дней было почти 10 - в нынешнем октябре эти показатели существенно отличаются.
Август оказался самым засушливым в Турции за 33 года, - сообщили ранее в Генеральном департаменте метеорологии. Значительная часть территории Турции (за исключением ряда регионов на востоке и западе страны) включены синоптиками в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи.
С начала сентября власти Стамбула приостановили подачу воды для орошения садов и частных парков в городе на фоне продолжающейся засухи.
Государственные учреждения рассматривают все возможные альтернативы для обеспечения Стамбула водой, но от граждан также требуется экономия воды на фоне продолжительной засухи, нельзя отказываться и от рециркуляции использованной воды.
Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщает, что степень заполненности водохранилищ в Стамбуле составляет 20,6% (180 миллионов кубометров из 868 миллионов). Начиная с апреля запасы в водохранилищах неуклонно снижались с отметки в 48,5%.
Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет порядка 3,1 миллиона кубометров воды, утверждает управление.
Если в конце июля половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелели и были заполнены менее чем на 5%, то теперь обмелели уже 7 из 10 и город по факту снабжается тремя, также заполненными максимум на 44%.
По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней не предвидится, температура составит от 22 до 24 градусов по Цельсию. В октябре на некоторые районы Стамбула обрушились ливни, но они не смогли существенно повлиять на ситуацию с запасами воды.
По данным Генерального департамента метеорологии за 72 года наблюдений, средняя температура октября в Стамбуле составила 13,6 градуса, а дождливых дней было почти 10 - в нынешнем октябре эти показатели существенно отличаются.
Август оказался самым засушливым в Турции за 33 года, - сообщили ранее в Генеральном департаменте метеорологии. Значительная часть территории Турции (за исключением ряда регионов на востоке и западе страны) включены синоптиками в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи.
С начала сентября власти Стамбула приостановили подачу воды для орошения садов и частных парков в городе на фоне продолжающейся засухи.
Государственные учреждения рассматривают все возможные альтернативы для обеспечения Стамбула водой, но от граждан также требуется экономия воды на фоне продолжительной засухи, нельзя отказываться и от рециркуляции использованной воды.
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