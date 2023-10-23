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Гинцбург заявил об утрате защиты «Спутника» от коронавируса

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#коронавирус #COVID-19 #Спутник #вакцина

По словам академика, существующий вариант "Спутника" "перестал защищать совсем" от коронавируса.

Способность вакцины "Спутник V" защищать организм человека от коронавируса значительно снизилась после появления новых штаммов COVID-19, - рассказал академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, исходный "Спутник V" защищал от COVID-19 "с августа 2020-го где-то до июля 2022 года". При этом эффективность вакцины снижалась с появлением каждого нового штамма "омикрон", - пишет "Газета.ru".

"Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты "омикрон" 1, 2 и 3, эффективность "Спутника V" упала в восемь раз. Когда появился "омикрон" 4, 5, эффективность упала уже раз в 20", - заявил Гинцбург.

"А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"), - это было в январе 2023 года, - "Спутник" перестал защищать просто совсем", - добавил он.

По словам ученого, менять антигенный состав вакцины "надо было еще летом прошлого года".

Сейчас российские ученые проводят клинические испытания обновленного "Спутника V" на основе XBB.1.5. Закончить их планируется 10 декабря. В гражданский оборот новый вариант вакцины может поступить к марту 2024 года.
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#коронавирус #COVID-19 #Спутник #вакцина

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