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30 минут назад

В результате удара Израиля по северу сектора Газа погибли 30 человек

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#Израиль #война #Палестина #сектор Газа

Количество погибших в результате авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия, расположенному на севере сектора Газа, достигло 30 человек.

В результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джабалия погибли 30 человек,- передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

Представители палестинской гражданской обороны в городе Джабалия заявили, что израильские силы нанесли удар по двум зданиям в одном из лагерей беженцев в этом районе.

По их данным, 30 погибших, большинство из которых женщины и дети, были извлечены из-под руин разбомбленных зданий в лагере беженцев Джабалия в Газе. По меньшей мере 27 человек получили ранения, - сообщает телеканал со ссылкой на местные силы гражданской обороны.

Уточняется также, что в результате воздушных налетов были разрушены две мечети.

Согласно данным министерства здравоохранения сектора Газа, число погибших в анклаве возросло до 4 тыс. 651, а число раненых - до 14 тыс. 245.
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#Израиль #война #Палестина #сектор Газа

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