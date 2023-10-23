30 минут назад
В результате удара Израиля по северу сектора Газа погибли 30 человек
Количество погибших в результате авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия, расположенному на севере сектора Газа, достигло 30 человек.
Представители палестинской гражданской обороны в городе Джабалия заявили, что израильские силы нанесли удар по двум зданиям в одном из лагерей беженцев в этом районе.
По их данным, 30 погибших, большинство из которых женщины и дети, были извлечены из-под руин разбомбленных зданий в лагере беженцев Джабалия в Газе. По меньшей мере 27 человек получили ранения, - сообщает телеканал со ссылкой на местные силы гражданской обороны.
Уточняется также, что в результате воздушных налетов были разрушены две мечети.
Согласно данным министерства здравоохранения сектора Газа, число погибших в анклаве возросло до 4 тыс. 651, а число раненых - до 14 тыс. 245.