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В Роскачестве напомнили о штрафе за езду на летней резине зимой
С сентября 2023 года езда на летней резине зимой признана нарушением, за которое грозит штраф.
Заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков заявил, что с 1 сентября 2023 года отсутствие на автомобиле зимних шин в зимний период относится к перечню неисправностей и условий, при которых запрещается его эксплуатация.
"Теперь, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит +4...+5 °С", — пояснил Поздняков.
По его словам, кроме протектора и других параметров, зимние и летние шины отличаются друг от друга составом резины.
"Летние хорошо подходят для тёплой погоды, а в холод "дубеют" и становятся менее эффективными даже на сухой дороге. Зимние, наоборот, лучше работают в холод и хуже — в тёплое время года. Дело в том, что зимние шины специально рассчитаны на то, что водителю придётся передвигаться по гололёду и снежной каше, а летние спроектированы так, чтобы эффективнее отводить воду от места контакта, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой", — заявил эксперт.
Кроме смены шин, водителю с приближением зимы необходимо подумать о замене стеклоомывающей жидкости на "незамерзайку", проверить износ шин, отбалансировать колёса и соблюдать скоростной режим, - посоветовал специалист.
С начала осени для автомобилистов в России начал действовать ряд новых правил. Так, вступил в силу запрет на использование шин не по сезону, эксплуатацию транспортных средств с шипованной резиной в летние месяцы, а также с летней — в декабре, январе и феврале.
Помимо этого, инспекторы ГИБДД с 1 сентября получили право забирать машины россиян на штрафстоянку, если обнаружат в них горящий индикатор ошибки в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS). На автомобилях, изначально не оснащенных ABS заводом-изготовителем, доустановка такой системы не требуется, - пишет Lenta.ru.
"Теперь, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит +4...+5 °С", — пояснил Поздняков.
По его словам, кроме протектора и других параметров, зимние и летние шины отличаются друг от друга составом резины.
"Летние хорошо подходят для тёплой погоды, а в холод "дубеют" и становятся менее эффективными даже на сухой дороге. Зимние, наоборот, лучше работают в холод и хуже — в тёплое время года. Дело в том, что зимние шины специально рассчитаны на то, что водителю придётся передвигаться по гололёду и снежной каше, а летние спроектированы так, чтобы эффективнее отводить воду от места контакта, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой", — заявил эксперт.
Кроме смены шин, водителю с приближением зимы необходимо подумать о замене стеклоомывающей жидкости на "незамерзайку", проверить износ шин, отбалансировать колёса и соблюдать скоростной режим, - посоветовал специалист.
С начала осени для автомобилистов в России начал действовать ряд новых правил. Так, вступил в силу запрет на использование шин не по сезону, эксплуатацию транспортных средств с шипованной резиной в летние месяцы, а также с летней — в декабре, январе и феврале.
Помимо этого, инспекторы ГИБДД с 1 сентября получили право забирать машины россиян на штрафстоянку, если обнаружат в них горящий индикатор ошибки в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS). На автомобилях, изначально не оснащенных ABS заводом-изготовителем, доустановка такой системы не требуется, - пишет Lenta.ru.