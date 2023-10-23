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Банки выступили против закона о доступе силовиков к данным клиентов
Представители банковской отрасли в ответ на новый законопроект, рассматриваемый в Государственной Думе РФ, заявили, что доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб.
Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2023 года. Согласно документу, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами этих организаций. В законопроекте речь в первую очередь идет о государственных и муниципальных базах, но в целом документ предусматривает создание отдельного реестра информационных систем, в которых обрабатываются данные силовиков. Вноситься в этот перечень системы будут по представлению органов безопасности, обороны, разведки и т.д, - передает РБК.
Уточняется, что данное решение нужно для обеспечения защиты информации об отдельных категориях лиц, работающих в силовых ведомствах, - говорится в пояснительной записке. Эти категории должны быть определены указом президента России.
Как отмечается в письме АБР, операторы этих систем (в том числе и банки) должны предоставить спецслужбам доступ к данным, а также выполнять их требования по обеспечению конфиденциальности персональных данных их сотрудников. В случае неисполнения требований о предоставлении доступа к информационным системам из реестра банкам и другим организациям могут запретить эксплуатацию таких систем. Операторы также должны будут проводить мониторинг своих систем в целях выявления сведений о ведомственной принадлежности сотрудников спецслужб и незамедлительно информировать силовые структуры о выявлении данных.
АБР, в которую входят такие крупные банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк, Газпромбанк и другие, направила негативный отзыв в Минцифры и председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.
В АБР считают, что документ "порождает многочисленные правовые коллизии" и противоречит другим законам; принятие закона приведет к нарушению конституционных прав граждан России из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным физических лиц, в том числе к тем, кто не относится к специальной категории сотрудников спецслужб, а сами банки будут должны предоставить персональные данные без согласия клиента и решения суда; не ясно, как передавать Росфинмониторингу данные об операциях клиентов по антиотмывочному закону, если спецслужбы смогут редактировать данные без уведомления банков; новые требования приведут к существенному увеличению трудозатрат, обширному объему работы и росту издержек.
Банки отмечают и другие претензии к законопроекту. Так, неограниченный доступ спецслужб, как считает АБР, может привести к рискам для информационной безопасности. По мнению банков, из законопроекта нужно исключить требование к операторам информационных систем и баз данных о предоставлении спецслужбам удаленного доступа. В качестве альтернативы можно построить взаимодействие со спецслужбами через ФНС или ЦБ.
В Минцифры только отметили, что силовые структуры будут взаимодействовать с информационными системами банков "строго в соответствии с порядком, который установит правительство". "Таким образом будут учтены все возможные риски",— считают в министерстве. Там также отметили, что доступ будет предоставлен не ко всем информационным системам, а к тем, "которые будут включены в специальный реестр".