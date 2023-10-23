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сегодня, 10:04

Водителям разрешат устанавливать квадратные номера спереди автомобиля

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#автомобили #номера

ГИБДД не будет штрафовать автомобилистов за нестандартные государственные регистрационные знаки.

Автомобилистам разрешили устанавливать спереди машины квадратные номера, - пишет "Ъ".

Росстандарт внес изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. Поясняется, что с 2020 года квадратные автономера можно было ставить только сзади автомобиля в штатные заводские крепления, а за установку такого регистрационного знака спереди полагался штраф в размере 500 рублей.

Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей несколько лет были вынуждены пользоваться двумя комплектами номеров либо использовать стандартные прямоугольные через прокладки. Теперь же власти обратили внимание на проблему и решили изменить нормативную документацию.

20
#автомобили #номера

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