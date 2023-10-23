Происшествия
сегодня, 09:56
Две машины, семечки и рубильник горели за минувшие выходные
Шесть пожаров зарегистрировало за два дня ГУ МЧС по Липецкой области.
Среди пожаров — два возгорания автомобилей. Первое произошло 21 октября на улице Хренникова в Липецке: загорелся «Dodge Grand Caravan». Машину потушили до приезда пожарных, но оно успело повредить лакокрасочное покрытие капота и частично узлы и агрегаты.
22 октября в селе Тимирязево Задонского района на 407-м километре трассы «Дон» 22 сгорел автомобиль «Шкода Актавиа».
21 октября в деревне Галичья Гора Задонского района в газовой сушилке повреждены семена подсолнуха на площади один квадратный метр.
22 октября в Липецке на улице Юношеской пожар возник в магазине. Огонь уничтожил пять метров кабеля и рубильник с автоматами.
22 октября в селе Тимирязево Задонского района на 407-м километре трассы «Дон» 22 сгорел автомобиль «Шкода Актавиа».
21 октября в деревне Галичья Гора Задонского района в газовой сушилке повреждены семена подсолнуха на площади один квадратный метр.
22 октября в Липецке на улице Юношеской пожар возник в магазине. Огонь уничтожил пять метров кабеля и рубильник с автоматами.