У 48-летнего жителя Лев-Толстовского района нашли 105 кустов конопли

А у 26-летнего жителя села Измалково — 21,93 грамма марихуаны.

У жителей Измалковского и Лев-Толстовского района нашли наркотики. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Лев-Толстовском районе у 48-летнего мужчины во дворе частного дома и в хозяйственной постройке нашли 105 кустов конопли общей массой 152,3 грамма.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере».А у 26-летнего жителя села Измалково 10 октября в комнате хозяйственного помещения в деревянной шкатулке, тарелке и двух газетных свёртках обнаружили 21,93 грамма марихуаны.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере».