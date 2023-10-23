Сегодня в Липецке: Джек Воробей и Холмс – коллеги мечты липчан и кто платит ребёнку за пятёрки

В понедельник липчан ждёт открытие международного конкурса пианистов, выставка раритетов, конкурс на самый креативный субботник.

Первый день недели порадует теплом. Сегодня обещают аж 13-15 градусов. Дожди будут портить жизнь липчанам, но не целый день. Синоптики обещают лишь кратковременные осадки.







Отключения воды

Сегодня коммунальная «засуха» затронет 15 улиц Липецка. С 10:00 и до окончания ремонтных работ перестанет течь холодная вода в домах на улицах Гагарина, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131; К.Маркса, 2, 5, 5а, 7, 25, 27, 27/1, 30, 31/2, 31, вл.9; Космонавтов, 34/2, 36/2, 36/3, 36/4, 42/1, 42/2, 42/3, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 46/1, 46/3, 46/4, 48/1, 48/2, 50, 52, 54, 54б, 56/3, 56а, 58, 58/2, 58/3, 59/1, 62/1; Кузнечной, 2, 4а, 4б; Литаврина, 2,8; Октябрьской, 30, 32, 49, 51а, 51д, 53; Первомайской, 2, 3, 35, 35а, 37, 45; Скороходова, 1а, 1б, 4; Советской, 1, 3; Титова, 3/2, 3/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 8г, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 10, 13, 13а, 15, 21; Терешковой, 6а; Толстого, 1.







С неудобствами столкнутся также потребители на площади ПетраВеликого, 3: Революции, 9, 10; Петровском проезде, 1.

Отключения света

Света липчан начнут лишать уже в 8 утра. Вплоть до 18:00 погрузятся по потёмки дома на улице Сафонова, 1, 2, 3, 4, 5; в переулках Курако, 1, 1а, 2, 3 и Челюскинцев, 1, 2, 3, 4. В это же время обесточат улицы Высокую, К. Либкнехта, Ковалева, Минина, Пархоменко, Патриса Лумумбы, Репина, Северную, Свободный Сокол, Ушинского, Франко, Энтузиастов.







На два часа меньше – с 9:00 до 17:00 продлится отключение в домах на улицах Карбышева, 95; Ковалёва, 121а, 121б; Лобачевского, 21; О.Кошевого, 83, 85, 87, 89; Панфилова, 60; Севастопольской, 31; Спартака, 3, 5; Целинной, 23. Полностью останутся без электроэнергии улицы Бородинская, Докучаева, Матросова, Новоселов, Партизанская, Социалистическая, Цимлянская, проезд Ильича, садоводчество «Дачный-5».

Пробки

Понедельник – день тяжёлый, отчасти и потому, что на дорогах в начале рабочей недели обычно напряжённая обстановка. Первые пробки, помеченные на электронных картах красным цветом появляются в Липецке в районе 6 утра, а дальше машины только прибывают и прибывают. Выход один: изучить «Яндекс-пробки» или похожее приложение непосредственно перед выездом, а затем стараться проскочить пока дорожная обстановка не поменялась, что может произойти в любой момент. Поэтому желаем вам удачи и, как говорится, попутного ветра.

Открытие конкурса имени К.Игумнова (6+)

Одним из главных культурных событий наступившей недели станет XII международный конкурс-фестиваль пианистов им. К. Н. Игумнова.

Открытие состоится сегодня в 18:30 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).







В этом году конкурс посвящён 150-летию со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова. Конкурсные прослушивания пианистов от 7 до 23 лет будут проходить с 23 по 27 октября в ОЦКНТ и в концертном зале Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н.Игумнова (Студенческий городок, 6). Фестивальная программа конкурса охватит Липецк, Елец, Лебедянь, Грязи, Задонск, Усмань.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

Творчество Бунина (12+)

В понедельник липчан приглашают поговорить о важном – о творчестве писателя Ивана Бунина, тем более что в конце октября исполнилось 153 года со дня его рождения. По этому случаю в библиотеке имени Бунина (Студенческий городок, 11а) в 13:00 состоится литературное мероприятие «Ночь печальна, как мечты мои…». Проведёт его старший научный сотрудник Липецкого областного краеведческого музея Алексей Овчинников.







Конечно, от его внимание не ускользнёт и тот факт, что уроженец Воронежской губернии Иван Бунин тесно связан и с Липецком краем. В 1881-1886 гг. будущий классик учился в Елецкой мужской гимназии.

«Мгновения красоты» (12+)

Сегодня липчане смогут посетить и любопытную выставку, правда, добираться придётся в Дом музыки на городской окраине – на улице Осипенко, 18.

Зато любителям старины это будет интересно. В экспозиции «Мгновения красоты» из частного собрания посетителям показывают 27 репродукций экспозиции Парижской выставки 1903 года, написанные в тоже время. А так же советские и немецкие фарфоровые статуэтки, художественные изделия каслинского литья второй половины XX века.





Фото доммузыки48.рф

Среди репродукций, представленных в Доме музыки из парижской выставки 1903 года -Дж. Эннер «Мечты», Ж. Ге «Лесная поэма», П. Рессо «Ариадна», Мадемаузель Ж. Борд «После купания», П. Дюпун «Дафна», Г. Картуа «Амур на пиршестве» и другие произведения, воспевающие женскую красоту.

Увидеть выставку можно до 20 ноября ежедневно с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

Конкурс на самый креативный субботник

Осенью нужно успеть убрать территорию перед наступлением зимы. На загнивающем Западе этим занимаются соответствующие службы, а у нас по-прежнему в моде субботники.

Департамент развития территории мэрии решил поощрить волонтёров, неравнодушных граждан, работников управляющих компаний. Представителей бизнеса, которые наводят чистоту. Им предлагают не просто сделать уборку, а осуществить ей в необычном формате. Примеры тематик: патриотический, спортивный, культурный, «нескучный», модный, субботник у ветерана, семейный, творческий.







Самым креативным вручат призы. Их обладателями станут 3 ТОСа и 3 группы активных жителей по итогам голосования в социальных сетях. Подробности можно узнать в департаменте.

Сколько стоит оценка в школе?

В школах заканчивается первая четверть и на повестку дня встал вопрос успеваемости. Стоит ли мотивировать учеников деньгами за хорошую успеваемость?

Представители сервиса SuperJob в ходе опроса выяснили, что липецкие родители школьников мотивируют покупкой или разрешением того, о чем просит сам ребенок, — об этом рассказал 1 из 3 родителей - 34%. При этом четверть опрошенных указала, что поощрять любимое чадо в этом случае приходится поездками или походами в развлекательные места.







Денежную мотивацию используют 12% родителей: 7% поощряют платят своим детям за пятёрки и четвёрки, еще 5% — только за отличную отметку. При этом раскошеливаться предпочитают в основном отцы, среди матерей такую практику одобряют единицы.

Коллеги мечты

Липчане хотели бы работать плечом к плечу с Шерлоком Холмсом и Джеком Воробьем. На полном серьёзе. Это выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса SuperJob.

Липчане хотят работать с умными и везучими поэтому в числе наиболее желанных коллег знаменитый сыщик набрал 8% голосов, а пират – 6%. По 4% голосов у Железного человека, Терминатора, Нео, доктора Хауса и Штирлица.



Идеальный коллега, характер нордический. Кадр из к/ф "Семнадцать мгновений весны"



Мужчины называли в опросе таких персонажей, как подполковник Владимир Яковлев из «Полицейских с Рублевки» в исполнении Сергея Бурунова, профессор Преображенский из «Собачьего сердца», Человек-паук, Глеб Жеглов и Володя Шарапов из «Места встречи изменить нельзя». Предпочтения женщин: Мария Сергеевна из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дин Винчестер из «Сверхъестественного», Тося Кислицына из «Девчат», гений-Ненашев, Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада» и Катерина Тихомирова из «Москва слезам не верит».

Дорогие липчане! Может быть, ваши сослуживцы и не дотягивают до Холмса и Штирлица. Но вы сами можете перехватить инициативу и поразить их дедукцией и информированностью. Рецепт прост: нужно чаще коллег заходить на GOROD48 и быстрее узнавать все новости. Тогда именно вы будете центром внимания в коллективе не меньше, чем капитан Воробей на шхуне. Современный мир – это прежде всего информация. С нами вы не упустите ничего важного и интересного – ни для себя, ни для окружающих. Ждём вас на сайте снова и снова.



Использован кадр из фильма "Пираты Карибского моря. На краю света"

