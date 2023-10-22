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23 минуты назад
Следователи начали проверку в Уфе после отравления школьницы алкоголем
Следственный отдел по Советскому району Уфы начал доследственную проверку по факту отравления алкоголем 12-летней девочки. Сотрудников бара, где произошел инцидент, проверяют по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба республиканского управления СКР, передает Коммерсант.
14 октября девочка была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы скорой медицинской помощи №22. Инцидент произошел во время безалкогольной вечеринки в My Bar. 18 октября пострадавшую выписали.
«Организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников увеселительного заведения»,— говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего также устанавливает прокуратура Башкирии.
14 октября девочка была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы скорой медицинской помощи №22. Инцидент произошел во время безалкогольной вечеринки в My Bar. 18 октября пострадавшую выписали.
«Организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников увеселительного заведения»,— говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего также устанавливает прокуратура Башкирии.