В России
22.10.2023 20:49
В Москве во дворе жилого дома взорвалась машина
Взрыв прогремел во дворе многоквартирного дома в столице. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Согласно информации канала, ночью 22 октября на Профсоюзной улице возле подъезда взорвалась легковая машина марки Mercedes, после этого огонь перенесся на соседние Hyundai, Great Wall и Toyota Camry. Все они сильно пострадали от огня.
«От мощного взрыва на первом этаже многоэтажки выбило стекла», — отмечается в публикации. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
Жертв и пострадавших нет. Правоохранители сейчас выясняют, что именно стало причиной инцидента. По одной из версий, машину могли поджечь, заключается в сообщении.
Согласно информации канала, ночью 22 октября на Профсоюзной улице возле подъезда взорвалась легковая машина марки Mercedes, после этого огонь перенесся на соседние Hyundai, Great Wall и Toyota Camry. Все они сильно пострадали от огня.
«От мощного взрыва на первом этаже многоэтажки выбило стекла», — отмечается в публикации. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
Жертв и пострадавших нет. Правоохранители сейчас выясняют, что именно стало причиной инцидента. По одной из версий, машину могли поджечь, заключается в сообщении.