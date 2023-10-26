В России

22.10.2023 20:49

В Москве во дворе жилого дома взорвалась машина

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Взрыв прогремел во дворе многоквартирного дома в столице. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Согласно информации канала, ночью 22 октября на Профсоюзной улице возле подъезда взорвалась легковая машина марки Mercedes, после этого огонь перенесся на соседние Hyundai, Great Wall и Toyota Camry. Все они сильно пострадали от огня.

«От мощного взрыва на первом этаже многоэтажки выбило стекла», — отмечается в публикации. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Жертв и пострадавших нет. Правоохранители сейчас выясняют, что именно стало причиной инцидента. По одной из версий, машину могли поджечь, заключается в сообщении.
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