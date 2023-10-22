Происшествия

18 минут назад

В Грязях на мусорную площадку выбросили ржавые бочки с неизвестными химикатами

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#разлив химикатов

Содержимое красного цвета растекается по всей улице

На улице Громовой в Грязях на мусорке местные жители обнаружили металлические ржавые бочки. В них какая-то красноватая жидкость, которая растекается по всей улице.

Снимавшая видео, которое выложено в сообществе «Подслушано Грязи», предполагает, что это может быть олифа. Одна из комментаторов пишет, что на улице пахнет краской.

- Государственным инспектором Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области будет осуществлен выезд и осмотр территории, указанной в обращении. После выяснения всех обстоятельств будут приняты меры в рамках имеющихся полномочий, в соответствии с действующим законодательством. Об указанном инциденте в целях установления виновных лиц и приведение указанной территории в надлежащее санитарное состояние необходимо сообщить в органы местного управления и полиции, - сообщили GOROD48 в Управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Фото и видео: vk.com/podslushano_gryazi
1 85
#разлив химикатов

Комментарии (1)

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Кеша

6 минут назад
Это же бубль-гум!
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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