Госуслуги: вход на портал защитили вторым шагом

Подать заявление, получить электронную справку, записаться к врачу или чиновнику, просмотреть школьный дневник, оплатить коммуналку или штраф – сегодня все это (и не только) можно сделать, не выходя из дома. Портал Госуслуг стал привычной частью нашей жизни.

Госуслуги («Единый портал государственных услуг») – справочно-информационный сервис, который появился в 2009 году. Сегодня на этом сайте получают справки и выписки, оплачивают штрафы и госпошлины, а также записываются в различные ведомства: идет ли речь о справке об отсутствии судимости, выписке о размере пенсии или доходах, справке о принадлежащем вам объекте недвижимости. Некоторые справки предоставят в электронном виде, за другими придется приехать лично, но стоять в очереди не понадобится: вам назначат время, и вы сразу можете попасть на прием. Кроме того, Госуслуги помогут записать детей в детские сады, школы и кружки. Здесь же можно оформить детские выплаты — как региональные, так и федеральные.



До недавнего времени портал разрешал вход всего лишь по одному паролю. Однако с октября обязательной становится двухфакторная аутентификация для входа на Госуслуги. Кроме имени пользователя и пароля для входа на «Госуслуги» необходимо пройти через дополнительное подтверждение личности. По выбору пользователя это может быть верификация по СМС, одноразовый код из ТОТР-приложения или вход по биометрии. Возможность дополнительной защиты по желанию можно было ввести с 1 марта, с 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на портал госуслуг стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись, а с 28 октября – для всех пользователей. Система должна усилить защиту от взлома для пользователей – особенно тех, которые создают слабые пароли.



Варианты защиты



Портал предлагает три способа дополнительной проверки.



1. По коду из СМС.



2. По коду из специального приложения (TOTP — time-based one-time password).



3. По биометрии.



Если второй фактор не установлен, с 28 октября зайти на Госуслуги можно будет один раз - чтобы установить двухфакторную защиту. Без нее пользоваться услугами будет больше нельзя.



Как настроить дополнительную защиту



Для настройки двойной аутентификации, войдите в личный кабинет на официальном сайте Госуслуг и перейдите в раздел «Безопасность». Там вы найдете информацию о текущих настройках безопасности вашего аккаунта. Для активации двойной аутентификации, нажмите на соответствующую кнопку и следуйте инструкциям на экране. В опции «Вход с подтверждением» потребуется передвинуть тумблер справа так, чтобы он стал синим (активным), а не серым.

При выборе подтверждения через СМС сообщение придет на номер телефона, который был указан при регистрации профиля. Для получения одноразового кода ТОРТ потребуется установить специальное приложение. Для входа по биометрии потребуется зарегистрировать такую возможность, также на устройстве (компьютер, телефон) должна быть установлена камера.



Выбор способа защиты можно изменить в любое время. Например, сменить возможность получать СМС на получение одноразового кода из приложения и наоборот. Алгоритм действий тот же: раздел «Профиль», далее — «Безопасность». Там же можно изменить номер телефона или приложение с одноразовыми кодами. Делать это можно без ограничений по времени или количеству.



Если нет доступа к телефону



Ситуация не самая редкая. Например, пенсионеру дети подключали Госуслуги на свой номер, а вход был без дополнительной проверки через СМС. Или же пользователь перестал пользоваться старым номером, приобрел новый. В этом случае личный кабинет на Госуслугах потребуется привязать к актуальному номеру. Если вы пользуетесь новым (или другим) номером, но остался доступ к предыдущему, можно поменять телефон в профиле Госуслуг. Так, пенсионер может отвязать свой профиль от телефона сына или дочери, переподключив к своему собственному. СМС с кодом для подтверждения изменений придет сначала на один номер, потом на другой.



Если доступа к старому номеру нет, сменить номер на актуальный можно очно в МФЦ. В центре обслуживания потребуются паспорт и СНИЛС – с этими документами попросите оператора восстановить доступ к учётной записи и указать новый номер телефона. Сотрудник центра обслуживания проверит вашу личность и пришлёт на телефон одноразовый код для первого входа. СМС должно прийти в течение пяти минут. Если код не пришёл, попросите сотрудника отправить его заново. После этого при первом входе на Госуслуги укажите в качестве логина СНИЛС – новый пароль для первого входа будет работать, только если СНИЛС на Госуслугах совпадает с реальным номером. И уже после входа можно сменить пароль, также проверить, обновился ли актуальный номер телефона и выбрать дополнительный способ защиты.