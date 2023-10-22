На 15 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 23 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 34/2, 36/2, 36/3, 36/4, 42/1, 42/2, 42/3, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 46/1, 46/3, 46/4, 48/1, 48/2, 50, 52, 54, 54б, 56/3, 56а, 58, 58/2, 58/3, 59/1, 62/1 по улице Космонавтов, №№ 3/2, 3/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 8г, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 10, 13, 13а, 15, 21 по улице Титова, № 6а по улице Терешковой, №№ 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131 по улице Гагарина, №№ 2, 3, 35, 35а, 37, 45 по улице Первомайской, №№ 2, 5, 5а, 7, 25, 27, 27/1, 30, 31/2, 31, вл.9 по улице Карла Маркса, №№ 9, 10 на площади Революции, № 1 по Петровскому проезду, №№ 1, 3 по улице Советской, №№ 1а, 1б, 4 по улице Скороходова, № 1 по улице Толстого, №№ 2, 8 по улице Литаврина, № 3 на площади Петра Великого, №№ 2, 4а, 4б по улице Кузнечной, №№ 30, 32, 49, 51а, 51д, 53 по улице Октябрьской.



Подвоз воды будет организован по адресам: улица Космонавтов, 36/3, улица Первомайская, 45.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



23 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.



С 08:00 до 18:00 отключат электричество в домах №№ 1, 1а, 2, 3 в переулке Курако, №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Челюскинцев, №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Сафонова. Также обесточат улицы Франко, Минина, Ушинского, Высокую, К. Либкнехта, Патриса Лумумбы, Ковалева, Пархоменко, Репина, Северную, Энтузиастов, Свободный Сокол.

С 09:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 121а, 121б по улице Ковалева, № 95 по улице Карбышева, № 21 по улице Лобачевского, №№ 83, 85, 87, 89 по улице О. Кошевого, № 60 по улице Панфилова, № 31 по улице Севастопольской, №№ 3, 5 по улице Спартака, № 23 по улице Целинной, без электроэнергии останутся улицы Бородинская, Докучаева, Матросова, Новоселов, Партизанская, Социалистическая, Цимлянская, проезд Ильича, садоводчество «Дачный-5».