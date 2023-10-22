Свой 15-й сезон в НХЛ липчанин Дмитрий Куликов начал с личного рекорда результативности

Наш земляк вернулся к истокам и на старте набирал очки в 3-х матчах подряд.

Единственный липецкий энхаэловец Дмитрий Куликов, который в конце октября готовится отпраздновать 33-летие, мощно начал своё 15-й сезон в заокеанской лиге.

Летом Дмитрий в очередной раз сменил клуб, вернувшись во «Флориду», в которой и начинал свою карьеру в НХЛ.

Куликов, который считается защитником сугубо оборонительного плана, открыл счёт набранным очкам уже во второй игре, сделав результативную передачу в канадском Виннипеге на площадке «Джетс», правда его команда проиграла – 4:6.

Затем «пантеры» победили в гостях «Нью-Джерси Дэвилз» - 4:3 и дома выиграли «Торонто Мейпл Лифс» - 3:1. Куликов в обоих матчах тоже делал по одному ассисту, набрав по одному очку в трёх играх подряд.

Следом «Флорида» на родном льду уступила Ванкуверу – 3:5, Дмитрий за почти 20 проведённых минут на площадке на этот раз результативными действиями отметится не сумел, прервав свою голевую серию.

Куликов сейчас входит в число лучших хоккеистов «Флориды» по набранным очкам – 3, что является 5-м показателем в команде (лидирует канадский центрфорвард Сэм Рейнхарт – 8 очков (6+2), по голевым передачам - 3, по перехватам шайбы-3, по силовым приемам – 8 (2-й результат, у крайнего форварда американца Мэтью Ткачака – 9) и по показателю «+/-» - +3 (у канадского форварда Родригеса Эвана – +8).

В сильнейшем турнире планеты Дмитрий защищал цвета 8-ми клубов. Перед началом сезона его статистика выглядела так: 872 матча в регулярном чемпионате и 29 – в плей-офф; 222 очка (46 голов + 176 передач) и 548 минут штрафа.