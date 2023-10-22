Погода в Липецке

5 минут назад

В Липецкой области резко потеплеет: завтра воздух прогреется до +16

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#погода
В Липецкой области резко потеплеет: завтра воздух прогреется до +16

В Липецкой области резко потеплеет: завтра воздух прогреется до +16

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью температура будет от +2 до +7 градусов, днем она составит от +11 до +16 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем она составит от +13 до +15 градусов.

День 23 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.
42
#погода

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