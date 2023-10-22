«Судья – три, два, раз»: Липецк проиграл из-за пенальти на предпоследней минуте

Тренер нашей команды остался недоволен судейством, но ещё больше - игрой своих подопечных в обороне.

Липецкая команда по мини-футболу в крайне упорном поединке уступила на своём поле «Тюмени» - 4:5.

Сибиряки приехали в Липецк в ранге 10-й команды Суперлиги, липчане хоть и находятся на позиции аутсайдеров, но кого обыгрывать, если не команды из нижней части таблицы.

По ходу встречи наша команда всё время проигрывала – 0:1, 1:2, но благодаря голам Елисея Елисеева и Финана Низамутдинова сравнивала счёт – 2:2. За 3 минуты до перерыва Артём Антошкин расчётливым ударом в дальний угол вновь вывел тюменцев вперёд – 3:2, а в самом начала второго периода он же прервал передачу нашего вратаря Леона Геджуа, продвинулся вперёд и пробил. Мяч отскочил от штанги, а на добивание первым примчался Данил Карпюк – 4:2.

Два мяча разницы при такой игре – это много, но здесь подопечные Темура Алекберова сумели проявить свои лучшие качества. На 26-й минуте Олег Кручинин издали направил мяч в дальний угол – 4:3.

Играть оставалось всего три минуты, как Илья Андреев после розыгрыша штрафного пробил низом, вратарь отбил мяч прямо перед собой, а Александр Дунец под рёв восторженных трибун добавил его в сетку – 4:4!

Казалось, психологическое преимущество в концовке должно быть у липчан, но судьбу встречи решил спорный эпизод за 1 минуту и 20 секунд до конца основного времени. В единоборстве Дунца и Карпюка последний упал на паркет, и судья не постеснялся приговорить Липецк к высшей мере – 5-метровому. Тренеры нашей команды были не согласны с решением, запросили просмотр видеоповтора, но арбитр своё решение не изменил. Сам «пострадавший» пробил на силу – 5:4.

Даже за оставшееся время наши парни могли вновь спасти игру: лидер атак Александр Коробейников мощно бил в ближний угол, но туда же кошкой успел метнуться и вратарь Денис Субботин. А на последних секундах мяч после штрафного в исполнении Коробейникова заметался возле ворот гостей, но в итоге застрял в гуще своих и чужих футболистов – время игры вышло.

После матча главный тренер липчан раскритиковал своих подопечных, в первую очередь – за игру в обороне.

- Мы выключаемся, когда мяч уходит в аут, нам бьют по воротам, добивают, а мы все стоим и смотрим футбол. Не хватает мозгов. Если пропускаешь пять мячей, то ты никогда не выиграешь – вот и всё, - сказал Алекберов.

Серия поражений у липчан затянулась и достигла уже 5-ти матчей. Возможно, её удастся прервать сегодня в повторной игре с «Тюменью».