Происшествия

26 минут назад

Ночью сгорел автомобиль на альтернативном участке трассы М-4

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#пожар #автомобиль
Ночью сгорел автомобиль на альтернативном участке трассы М-4

За сутки с небольшим в регионе сгорели три машины

Автомобиль «Школа» сгорел сегодня ночью на альтернативном участке трассы «Дон» в Задонском районе.

Как сообщал GOROD48, накануне около парка НЛМК сгорела машина.

Вчера утром на улице Тихона Хренникова, также горел автомобиль.

Фото: vk.com/zadonskpravda
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#пожар #автомобиль

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