Происшествия
26 минут назад
Ночью сгорел автомобиль на альтернативном участке трассы М-4
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За сутки с небольшим в регионе сгорели три машины
Автомобиль «Школа» сгорел сегодня ночью на альтернативном участке трассы «Дон» в Задонском районе.
Как сообщал GOROD48, накануне около парка НЛМК сгорела машина.
Вчера утром на улице Тихона Хренникова, также горел автомобиль.
Фото: vk.com/zadonskpravda
Как сообщал GOROD48, накануне около парка НЛМК сгорела машина.
Вчера утром на улице Тихона Хренникова, также горел автомобиль.
Фото: vk.com/zadonskpravda
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