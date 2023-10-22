В Усманском районе украли 45 тонн щебня с ремонтируемой дороги

Кража раскрыта

В полицию Усмани обратился директор одного из строительных предприятий с заявлением о краже 45 тонн щебня. Украденное оценивается в 16 тысяч рублей.



- Полицейские установили личность похитителя. Им оказался Им оказался 39-летний житель Усманского района. В ночь с 4 на 5 октября он приехал на грузовом автомобиле к ремонтируемому участку дороги и попросил своего знакомого на погрузчике помочь перевезти щебень, который он якобы купил. Строительный материал они вывезли в лесополосу и оставили там. На данный момент похищенный строительный материал изъят и возвращен предприятию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

