Происшествия

21 минуту назад

В Усманском районе украли 45 тонн щебня с ремонтируемой дороги

172
#кража
В Усманском районе украли 45 тонн щебня с ремонтируемой дороги

Кража раскрыта

В полицию Усмани обратился директор одного из строительных предприятий с заявлением о краже 45 тонн щебня. Украденное оценивается в 16 тысяч рублей.

- Полицейские установили личность похитителя. Им оказался Им оказался 39-летний житель Усманского района. В ночь с 4 на 5 октября он приехал на грузовом автомобиле к ремонтируемому участку дороги и попросил своего знакомого на погрузчике помочь перевезти щебень, который он якобы купил. Строительный материал они вывезли в лесополосу и оставили там. На данный момент похищенный строительный материал изъят и возвращен предприятию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
172
#кража

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