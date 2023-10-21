В России

31 минуту назад

Два автобуса с российскими туристами попали в ДТП в Турции

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В Турции произошло ДТП с участием микроавтобусов, в которых находились несколько российских туристов, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство IHA.

ДТП произошло ранним утром 21 октября. Один микроавтобус с туристами въехал в другой, шедший перед ним.

Пятеро россиян были доставлены в больницу, их состояние не уточняется. При этом большинство остальных туристов после медпомощи на месте отказались от госпитализации и направились в гостиницу. Также в больницу отправили двух водителей, граждан Турции.
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