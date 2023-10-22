Неделя 48
сегодня, 08:00
Все ни при чём — в том гены виноваты
6 596
#отопление #«Квадра» #Евгения Уваркина #платные парковки #капитальный ремонт #ливневка #водоснабжение #Липецкий горсовет #«РВК-Липецк» #канализация #проституция #педофилия #
Итоги недели
В начале прошедшей недели инфекционная больница увеличила на 10% количество коек в отделении для лечения вирусных и простудных заболеваний из-за роста числа заболевших COVID-19, пневмонией и ОРВИ, а в педиатрическом отделении инфекционки лечатся 95 детей и подростков. Из-за роста сезонной заболеваемости «На карантине в Липецке — 14 классов в 11 школах и одна школа полностью».
Не хватает очень
в дождь и холода
тёплых отношений
нам как никогда
Отопительный сезон в Липецке как всегда наступил внезапно! К нему готовились, отчитывались, провели множество совещаний, вручили всем домам паспорта готовности. А когда дошло до дела, получилось даже хуже, чем всегда. На первой неделе нового отопительного сезона горожане жаловались на проблемы с теплом в квартирах в два раза чаще, чем год назад.
Об этом в понедельник на оперативке в мэрии сообщила вице-мэр Ирина Вербецкая. По ее словам, в 30% случаев липчане обращались в ЕДС с претензиями по нарушению графика пуска тепла в дома, в 45% речь шла о едва живых батареях, а 25% жалоб касались повреждениям внутридомовых сетей. Случился парадокс: в воскресенье, 15 октября, ровно через неделю после начала отопительного сезона в своем телеграм-канале глава Липецка Евгения Уваркина сообщила о 15 домах без тепла, а 16 октября выяснилось, что их уже — 56!
Глава Липецка жестко прошлась по руководству УК и «Квадры». То, что в 56 домах нет тепла, свидетельствует, по словам Евгении Уваркиной, о качестве подготовки к отопительному сезону управляющих компаний:
— Но бессовестно долгая реакция «Квадры» тоже недопустима. Директор «Квадры» позволил себе уехать в отпуск в начале отопительного сезона, а его команда не очень спешит с реакцией.
Позже вдруг оказалось, что «Час Х наладки гидравлического режима во всех дома Липецка — 8 ноября»! Однако уже к середине этой недели «Госжилинспекция получила 110 жалоб на отсутствие тепла в домах». Начаты проверки, по итогам которых виновные юрлица могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей.
На совещании с энергетиками, представителями ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» и ассоциации «УО ЖКХ» мэр Липецка заявила, что не доверяет ни «Квадре», ни «управляшкам». Евгения Уваркина назвала ключевой проблемой отсутствие должной коммуникации в созданном общем чате с ее участием: «Настаиваю, чтобы в чате были и руководители УК, и первые лица ресурсных организаций!» Также мэр настаивает на включении в договоры УК с энергетиками данных параметров теплоносителя на входе в каждый дом, чтобы энергетики и УК не перекладывали друг на друга ответственность за отсутствие тепла. Без этого пункта существующие договоры формальны, «это замкнутый круг и порочная система».
Но некоторым руководителям УК Евгения Уваркина верит. Судя по кругу участников заседания, даже судимому за махинации со средствами жильцов руководителю ряда «управляшек» Сергею Ткаченко. По инициативе мэра созданная летучая бригада, в которую вошли чиновники департамента ЖКХ члены двух ассоциаций УК, стала
комиссионно обследовать те дома, жильцы которых чаще других жалуются на свои беды: холодные батареи, течи кровли и текущие крыши. Почему-то сравнив членов этой комиссии с проктологами и гинекологами, она призвала их буквально выворачивать наизнанку самые неуправляемые «управляшки». Заметим, что некоторые дома из ТОП-10 рейтинга худших как раз и находятся в ведении «врачей» из сформированной мэрией спецкоманды.
— Нет реальных наказаний — это причина всего этого бардака в ЖКХ! Все управляшки заточены на получение прибыли за счет уменьшения расходов на всякие ремонты и вертятся как ужи на сковородке, чтобы ничего не делать! — написал один из читателей GOROD48.
Кто-то попытался пошутить. Некая Даша посоветовала мерзнущим липчанам купить буржуйки. А кто-то посоветовал тем, кто жалуется на проблемы с отоплением ехать в Берлин, где «на каждой станции метро вывешивают информацию с адресами, где людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, можно бесплатно переночевать в тепле, принять душ и покушать».
— Даша и «В Берлин поезжайте», с такими людьми как вы и врага внешнего не надо. Как наш народ будет единым, если у нас рядом такие, как вы? — нервно отреагировал на этот троллинг Русский.
Смотрю и дико удивляюсь:
вода бежит внутри трубы,
непостижимо превращаясь
в кубы
После шквала жалоб мало никого уже не удивила очередная коммунальная авария на 600-миллмиметром водопроводе в Боевом проезде при прокладке сетей к новому жилому району. К счастью, сотрудники «РВК-Липецк» за сутки устранили аварию, но… «На всякий случай: рядом с местом аварии на Опытной проходил 900-мм водопровод» — сказала мэр Липецка и попросила департамент градостроительства и архитектуры разобраться в причинах аварии на Опытной станции.
А знаете ли вы, что для жителей Липецка «РВК» за сутки из 156 артезианских скважин поднимает до 185 тысяч кубометров питьевой воды? В среднем, на каждого жителя города должно приходиться до 370 литров воды в день. Но каждый третий литр не доходит до потребителя! Работы по концессии «РВК-Липецк», предусматривающей вложение в модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения города 20,6 млрд рублей (в ценах 2022 года), только-только начались, но уже сейчас депутаты горсовета спрашивают: «Не оставим ли мы нашим детям воду, которую нельзя будет пить?»
В водоносный горизонт под Липецком год от года попадает все больше нитратов. Пока что путем смешивания воды из разных водозаборов удается снижать их концентрацию до допустимых значений, но ее качество приближаемся к предельно допустимому по СанПиНу. Виной тому — целиком человеческий фактор: птицефабрики, животноводческие фермы, теплицы, незаконные свалки. В районе водозаборов много промзон, и как там утилизируют отходы, никому неизвестно. Жидкие нечистоты «черные ассенизаторы» тоже сливают куда угодно (в центре городе клоакой давно стало русло реки Липовка в Каменном логе). Загрязняет горизонты и частная застройка, не имеющая централизованной канализации. И эта проблема совершенно не решается, ведь устройство централизованной канализации на городских окраинах не вошло в концессию компании «РВК». «Перспектив по частному сектору пока нет никаких из-за необходимости больших затрат», — резюмировал первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
— Давно обратили внимание на качество воды: невкусная, жесткая, как не оттирай ванну с унитазом — ничем не оттереть. Употребляем только в кипяченом виде, а на дне чайника — накипь. А что творится внутри организма? — задался вопросом Липчанин.
— В том то и дело, что администрация не работает по поводу центральной канализации. На Сырском Руднике, где участки для многодетных, по закону должна была быть центральная канализация, но с 2015 года никаких подвижек. С дома около 200 тысяч насчитали, естественно, что 90% не согласны. Хотя в Белгороде подводили все коммуникации еще на стадии нарезки участков. Значит, там могут, — вздохнул Андрей.
«У мэрии Липецка нет денег на модернизацию ливневой канализации». На ее обновление нужны 2,4 миллиарда рублей, но в год на обслуживание ливневки выделяют по 11 миллионов. В 220 раз меньше! Более того, какова протяженность сети городской ливневой канализации, не знает никто. На балансе УГС Липецка стоят 272,6 километра сети. Вся смытая дождями или тающим снегом вода с улиц города со всей таблицей Менделеева попадет прямиком в реку Воронеж: местными очистными сооружениями оборудована пока лишь лишь ливневка на улице 50 лет НЛМК.
О проблеме загрязнения поверхностных вод говорили и в областном Совете.
— Частный сектор Липецка густо застроен в пределах водоохранной зоны и не имеет канализации. Даже если бы владельцы этих домов вдруг начали заказывать ассенизаторские машины, я с трудом представляю, как бы эти перевозки в таком количестве осуществлялись. Эти районы должны быть канализованы. Нужно делать пилотный проект, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, — заявил заместитель руководителя Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Андрей Устинов.
На правительственном уровне в России нет программ реконструкции муниципальных очистных сооружений. Компания «РВК-Липецк» по концессии инвестирует 4,2 млрд рублей в реконструкцию системы очистки сточных вод МУП «ЛиСА». А что делать с частным сектором, не знает никто.
— Куда утекли триллионы нефтедолларов, никто понять не может. Во всех городах схожие проблема, инфраструктура изношена на 70-90%. Где деньги, Зин? — процитировал «Разговор в цирке» Владимира Высоцкого Нестор.
Пусть всё предначертано в нашей судьбе,
от нас не зависит ни капли,
зато выбираем мы сами себе
грабли
В минувшее воскресение в Липецке пока в тестовом режиме должен был заработать проект платного парковочного пространства, включающего в себя площади Плеханова и Ленина-Соборную, улицы Саперную, Интернациональную, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарскую, Желябову и Угловую, где на обочинах дорог синим цветом нарисовали 830 мест для стоянки машин. В этот понедельник GOROD48 посмотрел, как что работает, и увидел невообразимое: на дорогах полно пустых мест! Очевидно, что водители не рискнули пройти квест с парковкой по новым правилам, в которых не до конца разобрались:
— Скачал приложение «Городские парковки». В нем уже есть Липецк. Но приложение не работает. Нельзя положить деньги на счет, — говорили водители.
Зато дворы в центре города уже с 9 утра были забиты машинами. В мэрии обещают вот-вот внести в горсовет проекты двух документов: на установку шлагбаумов на въездах во дворы и на возмещение жильцам дворов или бизнесу из городского бюджета 90% затрат на них.
Напомним, что 34 рубля за час стоянки будут взимать только по будням с 08:00 до 20:00. Не придется платить за парковку в том случае, если стоянка займет 15 минут. У объектов социальной инфраструктуры: поликлиники, школы или детского сада первый час парковки будет бесплатным. Имеющим машины жителям домов на «красных линиях» улиц и площадей по их заявлениям на год оформят резидентные соглашения ценой 1 508 рублей. Льготники, которым благодаря лоббизму городских и областных депутатов несть числа, смогут парковаться бесплатно. Также бесплатно будет парковаться спецтранспорт силовиков, медиков, МЧС: у областной прокуратуры даже не размечали желтым асфальт.
— Нормально, на дорогах общего пользования платные парковки! А мы за эти дороги транспортный налог платим между прочим, — возмутился Да уж!
— Сначала надо было установить шлагбаумы во дворах, а уж потом вводить оплату за парковку. Телега впереди лошади, лишь бы отчитаться, — написал Ветеран.
— Радует стабильность. Ввели, а оно как всегда не того, — заметил Алькаш.
— Хотели, как в Москве, а получилось, как в Липецке :) — улыбнулся Кузя.
В мэрии тут же оправдались: парковки в центре Липецка будут бесплатными до 1 ноября, до донастройки системы под интересы 50 тысяч льготников. А потом чиновники поправили себя еще раз: «Плату за парковки начнут взимать в Липецке не раньше 15 ноября». Кстати, «Уже заплатившие за парковку липчане деньги не потеряют», если они были внесены через приложение «Горпарковки» или Сбербанк.
Олег купил штаны и шапку,
потом штаны вернул назад,
а с шапкой встал у магазина
и на штаны насобирал
«Мэрия презентовала 100-миллионую программу благоустройства дворов» с 90-процентным бюджетным софинансированием. Остальные 10% доплатит бизнес. Если это будут «управляшки», то за счет средств, собранных с жильцов по статье «текущий ремонт и содержание жилья». Программа «Ремонт двора» (не путать с программой «Мой двор»!) предусматривает бюджетные субсидии на снос и ремонт спортивного и игрового оборудования, снос и обрезку аварийных деревьев, обновление контейнерных площадок, асфальтирование (существующая программа «Ямы во дворах», на которую в этом году выделены 27,6 млн рублей, станет ее частью).
Кстати, завалившую программу «Ямы во дворах» компанию «СМУ-5» включили в реестр недобросовестных подрядчиков. Теперь она два года не сможет участвовать в госзакупках. А липчанам стоит запастись покорном и посмотреть, как «СМУ-5» справится с последним взятым на себя обязательством — заменой плитки на Плехановском спуске (контрактом на это отведено время до 15 ноября).
А еще «Мэрия судится с компанией «Руслан» из-за светильников на проспекте Победы». Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка» подало иск о взыскании с подрядчика 3,6 млн рублей убытков и 3,2 млн рублей штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, предусматривающему установку светодиодных светильников и их гарантийное обслуживание. Фонари стали выходить из строя один за другим, но подрядчик не следил за их ремонтом. На предварительном судебном заседании представитель ответчика не согласился с иском, заявив, что причиной порчи светильников стал не производственный брак, а неправильная эксплуатация.
— Хороший уличный светодиодный светильник имеет срок гарантийный до 25 лет и время непрерывной работы — 15 лет. Значит, закупили хлам за копейки и установили. А почему не контролируется закупаемое оборудование? Почему не были обозначены требования к устанавливаемому оборудованию? — задал резонные вопросы Семен.
На этой неделе в горсовете обсудили техническое состояние некоторых аварийных домов в Липецке. Не тех, которым по 50 лет и больше, а относительно новых. «У меня немного волос на голове, но и они стоят дыбом», — сказал депутат Андрей Захаров, попросивший включить в реестр проблемных ЖК «Слобода» на улице Нижней Логовой, 11:
— Застройщик сделал некачественную проводку в местах общего пользования и в доме 2019 года постройки уже был пожар. Хорошо, что обошлось без жертв. «Хромая лошадь», «Зимняя вишня», теперь вот этот дом. А еще его и подтапливает. А еще в нем уходит в сторону стена. Все проблемы застройщик переложил на плечи покупателей квартир. Что делать?
А уже ничего. «Застройщик, компания СУ-9, находится в процедуре банкротства. Имущества у юрлица нет, это пустышка. Все имущество переведено на подрядную организацию», — сказал учредитель УК «КиТ» Алексей Клюев (компания эксплуатирует этот четырехподъездную 22-этажку).
На этой неделе «Микрорайон «Европейский» остался без электричества, а значит, без воды и тепла»: частный оператор электросетей микрорайона перебил кабель между двумя трансформаторными подстанциями. И это – уже не первое ЧП. В Липецком горсовете проблему обеспечения электроэнергией этого жилого массива назвали системной, не решаемой годами. Жители «Европейского» стали заложником частных организаций, которым принадлежат электросети и подстанции района. В итоге все это хозяйство купила ООО «Первая сетевая компания». Так жилой массив с более чем 10 тысячами жителей, яслями, тремя детсадами и школой стал заложником частной компании с 10 тысячами рублями уставного капитала!
Ну и ну!
«Из-за ссоры с девушкой 23-летний липчанин разбил стекла на двух остановках». Сумма причиненного ущерба превысила 36 тысяч рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
В Ельце началось рассмотрение громкого уголовного дела «Кузнецова-Кузнечикова». Первый, Михаил Кузнецов – это бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ельцу, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и организации занятия проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, второй — его отец, бизнесмен Алексей Кузнечиков, бизнесу которого, по версии следствия, и покровительствовал сын.
«Житель Липецка растлил под Октябрьским мостом восьмерых школьниц» — с девочками он списывался в соцсетях.
Не хватает очень
в дождь и холода
тёплых отношений
нам как никогда
Отопительный сезон в Липецке как всегда наступил внезапно! К нему готовились, отчитывались, провели множество совещаний, вручили всем домам паспорта готовности. А когда дошло до дела, получилось даже хуже, чем всегда. На первой неделе нового отопительного сезона горожане жаловались на проблемы с теплом в квартирах в два раза чаще, чем год назад.
Об этом в понедельник на оперативке в мэрии сообщила вице-мэр Ирина Вербецкая. По ее словам, в 30% случаев липчане обращались в ЕДС с претензиями по нарушению графика пуска тепла в дома, в 45% речь шла о едва живых батареях, а 25% жалоб касались повреждениям внутридомовых сетей. Случился парадокс: в воскресенье, 15 октября, ровно через неделю после начала отопительного сезона в своем телеграм-канале глава Липецка Евгения Уваркина сообщила о 15 домах без тепла, а 16 октября выяснилось, что их уже — 56!
Глава Липецка жестко прошлась по руководству УК и «Квадры». То, что в 56 домах нет тепла, свидетельствует, по словам Евгении Уваркиной, о качестве подготовки к отопительному сезону управляющих компаний:
— Но бессовестно долгая реакция «Квадры» тоже недопустима. Директор «Квадры» позволил себе уехать в отпуск в начале отопительного сезона, а его команда не очень спешит с реакцией.
Позже вдруг оказалось, что «Час Х наладки гидравлического режима во всех дома Липецка — 8 ноября»! Однако уже к середине этой недели «Госжилинспекция получила 110 жалоб на отсутствие тепла в домах». Начаты проверки, по итогам которых виновные юрлица могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей.
На совещании с энергетиками, представителями ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» и ассоциации «УО ЖКХ» мэр Липецка заявила, что не доверяет ни «Квадре», ни «управляшкам». Евгения Уваркина назвала ключевой проблемой отсутствие должной коммуникации в созданном общем чате с ее участием: «Настаиваю, чтобы в чате были и руководители УК, и первые лица ресурсных организаций!» Также мэр настаивает на включении в договоры УК с энергетиками данных параметров теплоносителя на входе в каждый дом, чтобы энергетики и УК не перекладывали друг на друга ответственность за отсутствие тепла. Без этого пункта существующие договоры формальны, «это замкнутый круг и порочная система».
Но некоторым руководителям УК Евгения Уваркина верит. Судя по кругу участников заседания, даже судимому за махинации со средствами жильцов руководителю ряда «управляшек» Сергею Ткаченко. По инициативе мэра созданная летучая бригада, в которую вошли чиновники департамента ЖКХ члены двух ассоциаций УК, стала
комиссионно обследовать те дома, жильцы которых чаще других жалуются на свои беды: холодные батареи, течи кровли и текущие крыши. Почему-то сравнив членов этой комиссии с проктологами и гинекологами, она призвала их буквально выворачивать наизнанку самые неуправляемые «управляшки». Заметим, что некоторые дома из ТОП-10 рейтинга худших как раз и находятся в ведении «врачей» из сформированной мэрией спецкоманды.
— Нет реальных наказаний — это причина всего этого бардака в ЖКХ! Все управляшки заточены на получение прибыли за счет уменьшения расходов на всякие ремонты и вертятся как ужи на сковородке, чтобы ничего не делать! — написал один из читателей GOROD48.
Кто-то попытался пошутить. Некая Даша посоветовала мерзнущим липчанам купить буржуйки. А кто-то посоветовал тем, кто жалуется на проблемы с отоплением ехать в Берлин, где «на каждой станции метро вывешивают информацию с адресами, где людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, можно бесплатно переночевать в тепле, принять душ и покушать».
— Даша и «В Берлин поезжайте», с такими людьми как вы и врага внешнего не надо. Как наш народ будет единым, если у нас рядом такие, как вы? — нервно отреагировал на этот троллинг Русский.
Смотрю и дико удивляюсь:
вода бежит внутри трубы,
непостижимо превращаясь
в кубы
После шквала жалоб мало никого уже не удивила очередная коммунальная авария на 600-миллмиметром водопроводе в Боевом проезде при прокладке сетей к новому жилому району. К счастью, сотрудники «РВК-Липецк» за сутки устранили аварию, но… «На всякий случай: рядом с местом аварии на Опытной проходил 900-мм водопровод» — сказала мэр Липецка и попросила департамент градостроительства и архитектуры разобраться в причинах аварии на Опытной станции.
А знаете ли вы, что для жителей Липецка «РВК» за сутки из 156 артезианских скважин поднимает до 185 тысяч кубометров питьевой воды? В среднем, на каждого жителя города должно приходиться до 370 литров воды в день. Но каждый третий литр не доходит до потребителя! Работы по концессии «РВК-Липецк», предусматривающей вложение в модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения города 20,6 млрд рублей (в ценах 2022 года), только-только начались, но уже сейчас депутаты горсовета спрашивают: «Не оставим ли мы нашим детям воду, которую нельзя будет пить?»
В водоносный горизонт под Липецком год от года попадает все больше нитратов. Пока что путем смешивания воды из разных водозаборов удается снижать их концентрацию до допустимых значений, но ее качество приближаемся к предельно допустимому по СанПиНу. Виной тому — целиком человеческий фактор: птицефабрики, животноводческие фермы, теплицы, незаконные свалки. В районе водозаборов много промзон, и как там утилизируют отходы, никому неизвестно. Жидкие нечистоты «черные ассенизаторы» тоже сливают куда угодно (в центре городе клоакой давно стало русло реки Липовка в Каменном логе). Загрязняет горизонты и частная застройка, не имеющая централизованной канализации. И эта проблема совершенно не решается, ведь устройство централизованной канализации на городских окраинах не вошло в концессию компании «РВК». «Перспектив по частному сектору пока нет никаких из-за необходимости больших затрат», — резюмировал первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
— Давно обратили внимание на качество воды: невкусная, жесткая, как не оттирай ванну с унитазом — ничем не оттереть. Употребляем только в кипяченом виде, а на дне чайника — накипь. А что творится внутри организма? — задался вопросом Липчанин.
— В том то и дело, что администрация не работает по поводу центральной канализации. На Сырском Руднике, где участки для многодетных, по закону должна была быть центральная канализация, но с 2015 года никаких подвижек. С дома около 200 тысяч насчитали, естественно, что 90% не согласны. Хотя в Белгороде подводили все коммуникации еще на стадии нарезки участков. Значит, там могут, — вздохнул Андрей.
«У мэрии Липецка нет денег на модернизацию ливневой канализации». На ее обновление нужны 2,4 миллиарда рублей, но в год на обслуживание ливневки выделяют по 11 миллионов. В 220 раз меньше! Более того, какова протяженность сети городской ливневой канализации, не знает никто. На балансе УГС Липецка стоят 272,6 километра сети. Вся смытая дождями или тающим снегом вода с улиц города со всей таблицей Менделеева попадет прямиком в реку Воронеж: местными очистными сооружениями оборудована пока лишь лишь ливневка на улице 50 лет НЛМК.
О проблеме загрязнения поверхностных вод говорили и в областном Совете.
— Частный сектор Липецка густо застроен в пределах водоохранной зоны и не имеет канализации. Даже если бы владельцы этих домов вдруг начали заказывать ассенизаторские машины, я с трудом представляю, как бы эти перевозки в таком количестве осуществлялись. Эти районы должны быть канализованы. Нужно делать пилотный проект, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, — заявил заместитель руководителя Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Андрей Устинов.
На правительственном уровне в России нет программ реконструкции муниципальных очистных сооружений. Компания «РВК-Липецк» по концессии инвестирует 4,2 млрд рублей в реконструкцию системы очистки сточных вод МУП «ЛиСА». А что делать с частным сектором, не знает никто.
— Куда утекли триллионы нефтедолларов, никто понять не может. Во всех городах схожие проблема, инфраструктура изношена на 70-90%. Где деньги, Зин? — процитировал «Разговор в цирке» Владимира Высоцкого Нестор.
Пусть всё предначертано в нашей судьбе,
от нас не зависит ни капли,
зато выбираем мы сами себе
грабли
В минувшее воскресение в Липецке пока в тестовом режиме должен был заработать проект платного парковочного пространства, включающего в себя площади Плеханова и Ленина-Соборную, улицы Саперную, Интернациональную, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарскую, Желябову и Угловую, где на обочинах дорог синим цветом нарисовали 830 мест для стоянки машин. В этот понедельник GOROD48 посмотрел, как что работает, и увидел невообразимое: на дорогах полно пустых мест! Очевидно, что водители не рискнули пройти квест с парковкой по новым правилам, в которых не до конца разобрались:
— Скачал приложение «Городские парковки». В нем уже есть Липецк. Но приложение не работает. Нельзя положить деньги на счет, — говорили водители.
Зато дворы в центре города уже с 9 утра были забиты машинами. В мэрии обещают вот-вот внести в горсовет проекты двух документов: на установку шлагбаумов на въездах во дворы и на возмещение жильцам дворов или бизнесу из городского бюджета 90% затрат на них.
Напомним, что 34 рубля за час стоянки будут взимать только по будням с 08:00 до 20:00. Не придется платить за парковку в том случае, если стоянка займет 15 минут. У объектов социальной инфраструктуры: поликлиники, школы или детского сада первый час парковки будет бесплатным. Имеющим машины жителям домов на «красных линиях» улиц и площадей по их заявлениям на год оформят резидентные соглашения ценой 1 508 рублей. Льготники, которым благодаря лоббизму городских и областных депутатов несть числа, смогут парковаться бесплатно. Также бесплатно будет парковаться спецтранспорт силовиков, медиков, МЧС: у областной прокуратуры даже не размечали желтым асфальт.
— Нормально, на дорогах общего пользования платные парковки! А мы за эти дороги транспортный налог платим между прочим, — возмутился Да уж!
— Сначала надо было установить шлагбаумы во дворах, а уж потом вводить оплату за парковку. Телега впереди лошади, лишь бы отчитаться, — написал Ветеран.
— Радует стабильность. Ввели, а оно как всегда не того, — заметил Алькаш.
— Хотели, как в Москве, а получилось, как в Липецке :) — улыбнулся Кузя.
В мэрии тут же оправдались: парковки в центре Липецка будут бесплатными до 1 ноября, до донастройки системы под интересы 50 тысяч льготников. А потом чиновники поправили себя еще раз: «Плату за парковки начнут взимать в Липецке не раньше 15 ноября». Кстати, «Уже заплатившие за парковку липчане деньги не потеряют», если они были внесены через приложение «Горпарковки» или Сбербанк.
Олег купил штаны и шапку,
потом штаны вернул назад,
а с шапкой встал у магазина
и на штаны насобирал
«Мэрия презентовала 100-миллионую программу благоустройства дворов» с 90-процентным бюджетным софинансированием. Остальные 10% доплатит бизнес. Если это будут «управляшки», то за счет средств, собранных с жильцов по статье «текущий ремонт и содержание жилья». Программа «Ремонт двора» (не путать с программой «Мой двор»!) предусматривает бюджетные субсидии на снос и ремонт спортивного и игрового оборудования, снос и обрезку аварийных деревьев, обновление контейнерных площадок, асфальтирование (существующая программа «Ямы во дворах», на которую в этом году выделены 27,6 млн рублей, станет ее частью).
Кстати, завалившую программу «Ямы во дворах» компанию «СМУ-5» включили в реестр недобросовестных подрядчиков. Теперь она два года не сможет участвовать в госзакупках. А липчанам стоит запастись покорном и посмотреть, как «СМУ-5» справится с последним взятым на себя обязательством — заменой плитки на Плехановском спуске (контрактом на это отведено время до 15 ноября).
А еще «Мэрия судится с компанией «Руслан» из-за светильников на проспекте Победы». Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка» подало иск о взыскании с подрядчика 3,6 млн рублей убытков и 3,2 млн рублей штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, предусматривающему установку светодиодных светильников и их гарантийное обслуживание. Фонари стали выходить из строя один за другим, но подрядчик не следил за их ремонтом. На предварительном судебном заседании представитель ответчика не согласился с иском, заявив, что причиной порчи светильников стал не производственный брак, а неправильная эксплуатация.
— Хороший уличный светодиодный светильник имеет срок гарантийный до 25 лет и время непрерывной работы — 15 лет. Значит, закупили хлам за копейки и установили. А почему не контролируется закупаемое оборудование? Почему не были обозначены требования к устанавливаемому оборудованию? — задал резонные вопросы Семен.
На этой неделе в горсовете обсудили техническое состояние некоторых аварийных домов в Липецке. Не тех, которым по 50 лет и больше, а относительно новых. «У меня немного волос на голове, но и они стоят дыбом», — сказал депутат Андрей Захаров, попросивший включить в реестр проблемных ЖК «Слобода» на улице Нижней Логовой, 11:
— Застройщик сделал некачественную проводку в местах общего пользования и в доме 2019 года постройки уже был пожар. Хорошо, что обошлось без жертв. «Хромая лошадь», «Зимняя вишня», теперь вот этот дом. А еще его и подтапливает. А еще в нем уходит в сторону стена. Все проблемы застройщик переложил на плечи покупателей квартир. Что делать?
А уже ничего. «Застройщик, компания СУ-9, находится в процедуре банкротства. Имущества у юрлица нет, это пустышка. Все имущество переведено на подрядную организацию», — сказал учредитель УК «КиТ» Алексей Клюев (компания эксплуатирует этот четырехподъездную 22-этажку).
На этой неделе «Микрорайон «Европейский» остался без электричества, а значит, без воды и тепла»: частный оператор электросетей микрорайона перебил кабель между двумя трансформаторными подстанциями. И это – уже не первое ЧП. В Липецком горсовете проблему обеспечения электроэнергией этого жилого массива назвали системной, не решаемой годами. Жители «Европейского» стали заложником частных организаций, которым принадлежат электросети и подстанции района. В итоге все это хозяйство купила ООО «Первая сетевая компания». Так жилой массив с более чем 10 тысячами жителей, яслями, тремя детсадами и школой стал заложником частной компании с 10 тысячами рублями уставного капитала!
Ну и ну!
«Из-за ссоры с девушкой 23-летний липчанин разбил стекла на двух остановках». Сумма причиненного ущерба превысила 36 тысяч рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
В Ельце началось рассмотрение громкого уголовного дела «Кузнецова-Кузнечикова». Первый, Михаил Кузнецов – это бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ельцу, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и организации занятия проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, второй — его отец, бизнесмен Алексей Кузнечиков, бизнесу которого, по версии следствия, и покровительствовал сын.
«Житель Липецка растлил под Октябрьским мостом восьмерых школьниц» — с девочками он списывался в соцсетях.
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15.10.2023 08:00Неделя 48
Ответ
неоднозначник
молодая старушка
Да уж!
Коммунист
Галина